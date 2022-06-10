Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un dönüm noktası Sivasspor maçı olmuş!

Fenerbahçe'de daha gelmeden tüm taraftarları heyecanlandıran ve şu anda herkesin gözünün üstünde olduğu Jorge Jesus bir sezon boyunca Kadıköy'de ter dökecek.
Fenerbahçe'de daha gelmeden tüm taraftarları heyecanlandıran ve şu anda herkesin gözünün üstünde olduğu Jorge Jesus bir sezon boyunca Kadıköy'de ter dökecek.
Başarılı teknik direktör müzesine yeni kupalar eklemeye çalışacak. Bu zamana kadar 19 kez kupa kaldırma başarısı gösteren Jesus, kariyerinin ilk zaferine giderken yolu aslında Türkiye'den geçmişti.
Sivasspor'un Süper Lig'e yeni çıkıp üstüne şampiyonluk yarışı verdiği zamanlarda hem de... 2008 yılında Braga'nın başında olan Jorge Jesus, UEFA Intertoto Kupası'nda 3. turda Sivasspor ile eşleşmişti.
20 Temmuz 2008'de eski 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Jesus'lu Braga 2-0 kazanmış ve turnuvanın devamında da kupaya uzanmıştı. Bu kupa Jesus'un hocalık yaşamındaki ilk kupasıydı.
ZICO'DAN SONRA
O tarihten itibaren Jorge Jesus'un önlenemez yükselişi başladı. 16 Haziran 2009'da Benfica'nın başına geçen 1954 doğumlu teknik adam, Benfica'ya adeta bir peri masalı yaşattı. O tarihlerde Lizbon ve Portekiz'de herkes Jorge Jesus'un Jose Mourinho'dan sonra Real Madrid'i çalıştıracak ikinci Portekizli hoca olacağını vurguluyordu. Benfica ile 6 yılda 3 lig şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası ve 5 Portekiz Kupası kazanmış, 2 kez üst üste Avrupa Ligi finali kaybetmişti. 2013'te yarı finalde Fenerbahçe'yi eledikten sonra Chelsea'ye, 2014'te de Sevilla'ya finalleri kaybeden Jorge Jesus'un kariyeri belki de burada çok ciddi bir kırılma yaşadı.UEFA Intertoto Kupası'nı kazanması nasıl bir kırılma noktasıysa, üst üste kaybettiği bu 2 final de ayrı bir kırılma noktasıydı.
CİDDİ BİR HATAYDI
Yıllar sonra kendisinin de itiraf ettiği gibi 5 Haziran 2015'te Sporting'in başına geçmesi çok ciddi bir hataydı. Benfica ile özdeşleşmişken ezeli rakiplerinin teklifini kabul etmesi, her şeyi bozmuştu. Jesus bir final daha kaybedecekti ama bu kez Portekiz Ligi'nde...
Sporting'le dokusu bir türlü uyuşmamış, 3 yılda sadece lig kupası ve Portekiz Süper Kupası gelmişti. Daha sonra Suudi Arabistan macerası ve tam artık düşüşe geçecekken küllerinden doğduğu Flamengo günleri...
Esas hikaye işte burada başlamıştı. Flamengo'ya tam 38 sene sonra Copa Libertadores'i kazandıran Jorge Jesus, Arthur Zico'dan sonra kulüp tarihinin efsanelerinden biri sayılmaya başlamıştı.
Flamengo'da 1 yılda 5 kupa kazanan Portekizli çalıştırıcı, müthiş bir iz bırakmış, Brezilya'da yeni bir 'Portekiz ekolü' başlatmış ve bir anda tüm takımlar Portekizli hocalarla çalışmayı seçmişti.
TARİHİ BULUŞMA
Aslında Jorge Jesus'un ve Fenerbahçe'nin geçmişteki final şanssızlıklarına bakıldığında ortak bir nokta da görmüyor değiliz.
Jorge Jesus'un Benfica'da 2 Avrupa Ligi finali ve Sporting'de Portekiz Ligi'ni son maçta yitirişi herkesin malumu. Fenerbahçe de özellikle ligde ve kupada çoğu kez final aşamasında kayıplar yaşadı.
2006 Denizlispor ve 2010 Trabzonspor maçları taraftarların hemen aklına gelen acı hatıralar.
2014'ten beri kupa kazanamayan Fenerbahçe, kariyerinde tam 19 kupa olan Jorge Jesus ile bu final fobisini yıkmaya belki de ilk kez bu kadar yakın. Jorge Jesus ise hayalini kurduğu majör bir Avrupa kupasına Kadıköy'de ulaşacak idealist bir adam.
Bu birleşme Fenerbahçe tarihine altın sayfa olarak dönebilir. 2013'te Fenerbahçe'yi yarı finalde eleyen Jesus, şimdi sarı-lacivertlileri finale taşıma şansına sahip.
TUTKULU, HIRSLI, ARKADAŞ, ŞAMPİYON
Jorge Jesus'u tanımlarken tüm tanıdıkları, eski futbolcuları, meslektaşları ve futbol yorumcuları bu sözleri sarf ediyor. Özellikle Benfica ve Flamengo dönemlerinde tarihi başarılara imza atan Jesus, saha içinde ve saha dışında hep özel bir karakter oldu.
Yeri geldiğinde saha içinde rakip hocalarla ya da kendi oyuncularıyla tartışmaktan geri durmayan Portekizli, yeri geldiğinde tutkusuyla tribünleri ateşleyen bir isim oluyor. Şampiyonluklarda ise oyuncularıyla çocuklar gibi eğlenen Jesus için aslında en güzel değerlendirmeyi bir dönem sahada tartıştığı eski öğrencisi Oscar Cardozo yapıyor:
"Evet o an ikimiz de sinirliydik. Ancak benim ona olan sevgim ve saygım sonsuz olacak. Çok tutkulu ve hırslı bir adam. Ama yeri geldiğinde de en iyi arkadaş gibi."
TRANSFERİN SİHİRLİ ELİ
Transfer konusunda bu sezon doğru adımlar atmak zorunda olan Fenerbahçe, doğru ismi tam anlamıyla bulmuş durumda. Çünkü teknik direktör Jorge Jesus, transfer konusunda her zaman doğru yaptığı işlerle anılıyor.
Özellikle Benfica ve Sporting'de çalışırken parlattığı yıldızlarla ün yapan deneyimli teknik adam, son olarak Darwin Nunez ile dikkat çekti. 2021'de Benfica'da iken İspanya'nın Almeria takımından 24 milyon euroya transfer ettiği Darwin Nunez, şu günlerde İngiliz devi Liverpool'a 100 milyon euroluk bedelle satılıyor. Ancak o dönem bu transfer için ciddi tepkiler alan Jesus, kendisini savunurken, "Göreceksiniz Darwin Nunez, tarihe geçecek rekor bir bonservis bedeliyle satılacak. zBenfica tarihine geçecek, tıpkı Joao Felix gibi" demişti. Tarih, 68 yaşındaki hocayı haklı çıkardı. Darwin Nunez, Joao Felix'ten sonra Portekiz Ligi tarihinin rekor bonservisle satılan oyuncusu olmak üzere. Jesus'un parlattığı yıldızlar Nunez'le sınırlı değil.
Sporting'deki öğrencisi Bruno Fernandes, 68 milyon euroya Manchester United'a, Benfica'daki bir diğer öğrencisi Ruben Dias da 63 milyon euroya Manchester City'ye satılmıştı. Portekiz Ligi tarihin en pahalı 5 satışından 3'ünde Jorge Jesus'un imzası bulunuyor.
ZICO'NUN YAKIN DOSTU
Hem Fenerbahçe'de hem de Süper Lig'de şampiyonluk kazanan son yabancı teknik direktör Arthur Zico oldu. 2007 yılında sarı-lacivertli takımı şampiyon yapan Brezilyalı teknik direktörden sonra hep yerliler zirveye çıktı.
Şimdi gözler Zico'nun yakın dostu ve tıpkı kendisi gibi bir Flamengo efsanesi olan Jorge Jesus'a çevrildi. Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Rio'ya ailesiyle beraber bir tatile gitmiş ve burada yakın dostu Zico ile de buluşmuştu.
Eğer Jorge Jesus, Süper Lig'de 2023 yılını şampiyon bitirirse hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon teknik direktör unvanını alacak hem de Fenerbahçe'nin 100. yılında şampiyonluğa ulaşan Zico'dan sonra bu zaferi tadan ilk yabancı isim olarak tarihe geçecek.
EKİP DEĞİL AİLE
6 yardımcısıyla beraber Fenerbahçe'de görev yapacak Jorge Jesus, çalışma arkadaşlarını ailesi gibi görüyor. Herkesin bir görevinin olduğu sistemde işler saat gibi işliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de beraber çalışacağı ekibi de belli oldu. Birbirlerini uzun yıllardır tanıyan bu ekip artık aile gibiler.
Hiyerarjik bir yapıda oluşan bu ekip 6 kişiden oluşuyor. En önemli isim Jorge Jesus'un sağ kolu gibi olan Joao de Deus... 45 yaşındaki Joao de Deus, Jorge Jesus'la kararları alan, taktikten ilk 11 belirlemeye kadar her konuda destek sağlayan isim. Jesus'tan sonra gelen kişi konumunda.Hemen ardından 36 yaşındaki Tiago Oliveira geliyor. 2. asistan konumundaki Tiago Oliveira, Al Hilal döneminde Jesus'a katıldı. Antrenmanlarda epey etkin bir isim.
Kondisyoner Carlos Bruno olacak. 50 yaşındaki Carlos Bruno, Sporting döneminde Jorge Jesus'la beraber çalışmıştı. Bruno son olarak Angola Milli Takımı'nda kondisyoner idi. Fenerbahçe'de takımın fizik gücü konusunda en yetkili isim olacak.
Oyuncuların beslenme, gıda ve fiziksel konularıyla ilgilenecek Marcio Sampaio da 2015'te Sporting döneminde Jesus'un yanına geldi. Her oyuncuya özel beslenme programı yazıyor. Milliyet'in haberine göre, Rodrigo Araújo ve Gil Henriques ikilisi ise fiziksel analiz, rakip analiz, video analiz ve oyuncu analizi gibi konularda uzman.
Jorge Jesus'un ekibindeki iki isim mentor Evandro Mota ve kondisyoner Mario Monteiro ekipte olmayacak.