Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus'un dönüm noktası Sivasspor maçı olmuş!

ZICO'DAN SONRA

O tarihten itibaren Jorge Jesus'un önlenemez yükselişi başladı. 16 Haziran 2009'da Benfica'nın başına geçen 1954 doğumlu teknik adam, Benfica'ya adeta bir peri masalı yaşattı. O tarihlerde Lizbon ve Portekiz'de herkes Jorge Jesus'un Jose Mourinho'dan sonra Real Madrid'i çalıştıracak ikinci Portekizli hoca olacağını vurguluyordu. Benfica ile 6 yılda 3 lig şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası ve 5 Portekiz Kupası kazanmış, 2 kez üst üste Avrupa Ligi finali kaybetmişti. 2013'te yarı finalde Fenerbahçe'yi eledikten sonra Chelsea'ye, 2014'te de Sevilla'ya finalleri kaybeden Jorge Jesus'un kariyeri belki de burada çok ciddi bir kırılma yaşadı.UEFA Intertoto Kupası'nı kazanması nasıl bir kırılma noktasıysa, üst üste kaybettiği bu 2 final de ayrı bir kırılma noktasıydı.