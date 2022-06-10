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FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig ekibi kiralamak için harekete geçti! Fenerbahçe'den...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken takımın yıldız ismi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ekibinin 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için harekete geçtiği bildirildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 09:42
FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig ekibi kiralamak için harekete geçti! Fenerbahçe'den...

Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig ekibi kiralamak için harekete geçti! Fenerbahçe'den...

Portekizli teknik adam göreve gelir gelmez transfer çalışmaları için kollarını sıvadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig ekibi kiralamak için harekete geçti! Fenerbahçe'den...

Bu arada takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig ekibi kiralamak için harekete geçti! Fenerbahçe'den...

Sarı-lacivertlilerin genç golcüsü Mergim Berisha ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig ekibi kiralamak için harekete geçti! Fenerbahçe'den...

Teknik direktörlüğe Ömer Erdoğan'ı getiren Kayserispor, transfere de hız verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig ekibi kiralamak için harekete geçti! Fenerbahçe'den...

Sarı-kırmızılılar, hücum hattı için Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Berisha'yı gözüne kestirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig ekibi kiralamak için harekete geçti! Fenerbahçe'den...

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki santrforu kiralamak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig ekibi kiralamak için harekete geçti! Fenerbahçe'den...

MERGIM BERISHA KİMDİR?

11 Mayıs 1998 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig ekibi kiralamak için harekete geçti! Fenerbahçe'den...

Profesyonel kariyerine Salzburg altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig ekibi kiralamak için harekete geçti! Fenerbahçe'den...

2021'de RB Salzburg'dan Fenerbahçe'ye 5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig ekibi kiralamak için harekete geçti! Fenerbahçe'den...

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 31 maçta 7 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig ekibi kiralamak için harekete geçti! Fenerbahçe'den...

Bu karşılaşmalarda ayrıca 3 de asist yaptı.

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