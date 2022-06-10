FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig ekibi kiralamak için harekete geçti! Fenerbahçe'den...

Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirdi.
Portekizli teknik adam göreve gelir gelmez transfer çalışmaları için kollarını sıvadı.
Bu arada takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.
Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirdi.
Portekizli teknik adam göreve gelir gelmez transfer çalışmaları için kollarını sıvadı.
Bu arada takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.
Sarı-lacivertlilerin genç golcüsü Mergim Berisha ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Teknik direktörlüğe Ömer Erdoğan'ı getiren Kayserispor, transfere de hız verdi.
Sarı-kırmızılılar, hücum hattı için Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Berisha'yı gözüne kestirdi.
Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki santrforu kiralamak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
MERGIM BERISHA KİMDİR?
11 Mayıs 1998 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine Salzburg altyapısında başladı.
2021'de RB Salzburg'dan Fenerbahçe'ye 5 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 31 maçta 7 gole imzasını attı.
Bu karşılaşmalarda ayrıca 3 de asist yaptı.
Berisha, Almanya'nın U21 takımında 13 maça çıktı.
24 yaşındaki genç futbolcu, forvet mevkisinde forma giyiyor.
Güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...