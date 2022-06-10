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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus İstanbul'a döndü

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, düzenlenen imza töreninin ardından ülkesi Portekiz'e gitmişti. 68 yaşındaki teknik adam 13 Haziran'da Samandıra'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıkları öncesinde Türkiye'ye geri döndü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 01:18
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus İstanbul'a döndü

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, yeniden İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, yeniden İstanbul'da. Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başlayacak olan Jesus, ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerle transferlerin son durumunu da konuşacak. 11 bavulla İstanbul'a gelen Jesus'u havalimanında 2 kulüp yöneticisi karşıladı. Portekizli teknik adam, yeni sezon öncesinde takımını 13 Haziran'da toplayacak.

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