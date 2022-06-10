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Dzyuba sürprizi

Zenit ile sözleşmesi biten 1.96 boyundaki Rus forvetin, F.Bahçe ile görüşmek için ‘İstanbul’da olduğu’ belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 06:50
Dzyuba sürprizi

Kanarya'da forvet için adı geçenlerden birisi de Artem Dzyuba idi. Zenit ile sözleşmesi sona eren Rus golcünün, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia ediliyor... Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki santrforun, sarı-lacivertli takımdan bir yıllık sözleşme için 2 milyon euro talep ettiği, görüşmelerin devam ettiği bildirildi... 1.96 boyundaki Dzyuba, geçtiğimiz sezon Zenit'te 13 gol atıp, 10 asist gerçekleştirdi. Rusya Millî Takımı'nda da 11 yıldır görev yapan Dzyuba'nın ulusal forma altında 55 maçta 30 golü bulunuyor.

JESUS'A SORULACAK
Dzyuba'nın Jorge Jesus'un verdiği listede yer almadığı ancak Portekizli teknik adama sunulacağı ve son kararı kendisinin vereceği belirtildi.

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