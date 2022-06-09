Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların takımdaki geleceği büyük önem taşıyor.
Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların takımdaki geleceği büyük önem taşıyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ve yönetim koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan sarı-lacivertliler erken aksiyon planını hazırladı.
Kadronun iskeletini büyük ölçüde koruma kararı alan Kanarya'da yapılacak olan takviyelere yer açılması hedefleniyor.
Fenerbahçe'de son durumu merak edilen isimlerin başında gelen Luiz Gustavo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü grafiğini yukarı çekemeyen Brezilyalı futbolcu performansıyla bekleneni veremedi.
Takımda en çok maaş alan oyuncular arasında bulunan Luiz Gustavo, teknik direktör Jorge Jesus'un gelecek planlarında yer almıyor.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR!
Gözden çıkarılan deneyimli orta sahanın sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.
Yönetimin, Brezilyalı ön libero ve menajeri ile görüşmelere başladığı gelen haberler arasında.
Bir yıllık kontratı kalan 34 yaşındaki sambacı ile orta yol bulunmaya çalışılıyor.
Yolların ayrılması halinde, yeni transferler için de ciddi bir maaş bütçesi açılacak.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 28 resmi maça çıkan Luiz Gustavo, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Ön libero mevkisinde forma giyen tecrübeli oyuncu, stoper ve sol bek bölgelerinde de görev alabiliyor.
Luiz Gustavo kariyerinde Corinthians, Hoffenheim, Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya gibi takımların formasını giydi.
Brezilya Milli Takımı'nda 40 maçta görev alan deneyimli futbolcu 2 gollük performans sergiledi.
Gustavo'nun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor.