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Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon Süper Lig ve Avrupa'da başarı peşinde olan Fenerbahçe'de kadro mühendisliği çalışmaları bu hedef doğrultusunda ilerliyor. Temaslarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Mesut Özil konusunda taviz vermeyen Jorge Jesus, son durumu merak konusu olan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo bilinmezliğine son verdi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların takımdaki geleceği büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ve yönetim koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan sarı-lacivertliler erken aksiyon planını hazırladı.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Kadronun iskeletini büyük ölçüde koruma kararı alan Kanarya'da yapılacak olan takviyelere yer açılması hedefleniyor.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Fenerbahçe'de son durumu merak edilen isimlerin başında gelen Luiz Gustavo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü grafiğini yukarı çekemeyen Brezilyalı futbolcu performansıyla bekleneni veremedi.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Takımda en çok maaş alan oyuncular arasında bulunan Luiz Gustavo, teknik direktör Jorge Jesus'un gelecek planlarında yer almıyor.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR!
Gözden çıkarılan deneyimli orta sahanın sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Yönetimin, Brezilyalı ön libero ve menajeri ile görüşmelere başladığı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Bir yıllık kontratı kalan 34 yaşındaki sambacı ile orta yol bulunmaya çalışılıyor.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Yolların ayrılması halinde, yeni transferler için de ciddi bir maaş bütçesi açılacak.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 28 resmi maça çıkan Luiz Gustavo, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Ön libero mevkisinde forma giyen tecrübeli oyuncu, stoper ve sol bek bölgelerinde de görev alabiliyor.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Luiz Gustavo kariyerinde Corinthians, Hoffenheim, Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya gibi takımların formasını giydi.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Jorge Jesus kararını verdi

Brezilya Milli Takımı'nda 40 maçta görev alan deneyimli futbolcu 2 gollük performans sergiledi.

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