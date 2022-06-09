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Hull'den 7 milyon euro

Hull City’nin Ozan ve Allahyar için F.Bahçe’ye yaklaşık 7 milyon euro ‘bonservis bedeli’ ödeyeceği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Hull'den 7 milyon euro

Hull Daily Mail'den F.Bahçe için sevindirici bir iddia geldi. Hull City'nin Ozan Tufan ve Allahyar için yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeli ücreti ödeyeceği ileri sürüldü... Acun Ilıcalı, geçen sezon kiraladıkları Allahyar'ın kendileriyle devam edeceğini açıklamıştı. Ilıcalı'nın Ozan Tufan için de Fenerbahçe ile prensipte anlaştığı, ödeme planının görüşüldüğü bildirildi. Resmi açıklamanın her an yapılabileceği ifade edildi. Allahyar için 2 milyon pound (2.3 milyon euro) ödeneceği, Ozan için rakamın bunun iki katı olduğu aktarıldı.

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