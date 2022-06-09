FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
İlk etapta Jorge Jesus'u göreve getiren sarı lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının gelmesinin ardından transfer çalışmalarına yoğunlaştı.
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
İlk etapta Jorge Jesus'u göreve getiren sarı lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının gelmesinin ardından transfer çalışmalarına yoğunlaştı.
İsmail Kartal'ın bıraktığı takımdan yükselişini sürdüren birçok oyuncuyla ise yola devam edilecek.
Öte yandan Jesus, 2 futbolcunun ise satışına kesin olarak karşı çıktı.
Bunlardan ilki Kim Min-Jae.
Güney Koreli stoperin 2022 Dünya Kupası öncesinde satılmaması gerektiğini ifade eden Jesus, takımında da önemli bir güç olacağını söyledi.
DİĞERİ DIEGO ROSSI
Fenerbahçe'nin 5.5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Uruguaylı futbolcu için de Jesus aynı sebebi öne sürdü.
Katar'da mücadele edecek olan futbolcunun turnuva öncesinde mutlaka takımda tutulmasını ifade etti.
Öte yandan transferde bir diğer konu ise takviyeler.
Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un getirilmesinden sonra taraftarların da transferde beklentileri arttı.
Portekizli antrenör ilk etapta yönetimden ilk 11 için 2 mevkiye takviye istedi.
LİSTE BAŞI SOL BEK!
Jorge Jesus ilk olarak sol bek bölgesine takviye yapılmasını talep etti.
Geçtiğimiz sezon Ferdi Kadıoğlu'nu bu mevkide değerlendiren Kanarya'da, sol bek transferi yapılması durumunda oyuncu hem asıl bölgesi olan hücum hattında oynayabilecek, hem de sol beki yedekleyebilecek.
MARCELO GÜNDEMDE ANCAK TRASFER ZOR
Real Madrid ile yollarını ayıran Brezilyalı oyuncu için en güçlü adaylardan birisi de Fenerbahçe.
Teknik direktör Jorge Jesus da Marcelo transferine onay vermişti.
Brezilya basını ise Marcelo'nun Fenerbahçe'nin ilgisinden haberdar olduğunu ifade etmişti.
Marcelo ile Botafogo, Fluminense ve Inter Miami gibi kulüpler ilgilense de oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği yazıldı.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Marcelo, bu sezon Real Madrid'de 17 karşılaşmaya çıktı.
JESUS'UN İLK TERCİHİ ADRIA PEDROSA
Özellikle hücumcu ve teknik bek arayan Jesus bu doğrultuda Espanyol'da forma giyen ismin peşine düştü.
Geçtiğimiz sezon La Liga'da 33 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki sol bek bu karşılaşmalarda 2933 dakika süre aldı.
Pedrosa bu maçlarda 2 gol, 2 asist üretti.
ADRIA PEDROSA KİMDİR?
Espanyol Barcelona takımında Defans mevkinde forma giyen Adria Pedrosa, 13 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 172 cm boyunda ve 69 kilo olan Adria Pedrosa, Sol ayağını kullanmaktadır.
Espanyol'da bu sezon 33 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asist kaydetti. İspanya U21 takımında da 9 karşılaşmada boy gösteren sol bek, 2 gol attı.
Pedrosa, kariyerinde EF Gava ve Espanyol Barcelona Juvenil A gibi takımlarda da forma giydi.
Pedrosa, sol bek bölgesinin yanı sıra sol kanatta da forma giyebiliyor. 23 yaşındaki futbolcu, hücuma verdiği destek ve etkili ortaları ile dikkat çekiyor.
SEFEROVIC BOMBASI PATLAYABİLİR
Fenerbahçe, daha önce Jorge Jesus'un Benfica'daki eski öğrencisi Seferoviç için fiyat sormuştu.
Portekiz ekibi kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.
Bu gelişmenin ardından Kanarya geri adım atmıştı.
Ancak Kırmızı-Beyazlılar, yeni teknik adam Schmidt'in kadroda düşünmediği 30 yaşındaki golcü için bu rakamın daha aşağısını kabul etmeye hazır olduğu ifade ediliyor.
Jesus da eski öğrencisiyle Fenerbahçe'de bir kez daha buluşmaya sıcak.