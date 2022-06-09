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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus nokta atış transferleriyle şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Yeni sezonda hem ligde hem Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen sarı-lacivertlilerde öncelik verilecek bölge belirlendi. İşte Jesus'un o bölgelere istediği isimler ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 18:07
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

İlk etapta Jorge Jesus'u göreve getiren sarı lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının gelmesinin ardından transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Uzun süredir başkan Ali Koç'la istişarelerini sürdüren Jesus, ilk etapta 3 bölgeye transfer yapılması gerektiğini ifade etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

İsmail Kartal'ın bıraktığı takımdan yükselişini sürdüren birçok oyuncuyla ise yola devam edilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Öte yandan Jesus, 2 futbolcunun ise satışına kesin olarak karşı çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Bunlardan ilki Kim Min-Jae.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Güney Koreli stoperin 2022 Dünya Kupası öncesinde satılmaması gerektiğini ifade eden Jesus, takımında da önemli bir güç olacağını söyledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

DİĞERİ DIEGO ROSSI

Fenerbahçe'nin 5.5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Uruguaylı futbolcu için de Jesus aynı sebebi öne sürdü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Katar'da mücadele edecek olan futbolcunun turnuva öncesinde mutlaka takımda tutulmasını ifade etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Öte yandan transferde bir diğer konu ise takviyeler.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un getirilmesinden sonra taraftarların da transferde beklentileri arttı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Portekizli antrenör ilk etapta yönetimden ilk 11 için 2 mevkiye takviye istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

LİSTE BAŞI SOL BEK!

Jorge Jesus ilk olarak sol bek bölgesine takviye yapılmasını talep etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Geçtiğimiz sezon Ferdi Kadıoğlu'nu bu mevkide değerlendiren Kanarya'da, sol bek transferi yapılması durumunda oyuncu hem asıl bölgesi olan hücum hattında oynayabilecek, hem de sol beki yedekleyebilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

MARCELO GÜNDEMDE ANCAK TRASFER ZOR

Real Madrid ile yollarını ayıran Brezilyalı oyuncu için en güçlü adaylardan birisi de Fenerbahçe.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Teknik direktör Jorge Jesus da Marcelo transferine onay vermişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Brezilya basını ise Marcelo'nun Fenerbahçe'nin ilgisinden haberdar olduğunu ifade etmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Marcelo ile Botafogo, Fluminense ve Inter Miami gibi kulüpler ilgilense de oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Marcelo, bu sezon Real Madrid'de 17 karşılaşmaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

JESUS'UN İLK TERCİHİ ADRIA PEDROSA
Özellikle hücumcu ve teknik bek arayan Jesus bu doğrultuda Espanyol'da forma giyen ismin peşine düştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Geçtiğimiz sezon La Liga'da 33 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki sol bek bu karşılaşmalarda 2933 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Pedrosa bu maçlarda 2 gol, 2 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

ADRIA PEDROSA KİMDİR?
Espanyol Barcelona takımında Defans mevkinde forma giyen Adria Pedrosa, 13 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 172 cm boyunda ve 69 kilo olan Adria Pedrosa, Sol ayağını kullanmaktadır.



FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Espanyol'da bu sezon 33 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asist kaydetti. İspanya U21 takımında da 9 karşılaşmada boy gösteren sol bek, 2 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Pedrosa, kariyerinde EF Gava ve Espanyol Barcelona Juvenil A gibi takımlarda da forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Pedrosa, sol bek bölgesinin yanı sıra sol kanatta da forma giyebiliyor. 23 yaşındaki futbolcu, hücuma verdiği destek ve etkili ortaları ile dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

SEFEROVIC BOMBASI PATLAYABİLİR

Fenerbahçe, daha önce Jorge Jesus'un Benfica'daki eski öğrencisi Seferoviç için fiyat sormuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Portekiz ekibi kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Bu gelişmenin ardından Kanarya geri adım atmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan şampiyonluk planı! İşte o isimler

Ancak Kırmızı-Beyazlılar, yeni teknik adam Schmidt'in kadroda düşünmediği 30 yaşındaki golcü için bu rakamın daha aşağısını kabul etmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

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