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Fenerbahçe Marcelo transferini bitiriyor! Canlı yayında gelişmeyi anlattı

Fenerbahçe, son olarak Real Madrid'de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Marcelo'nun transferine bir adım daha yaklaştı. Sarı lacivertlilerde heyecan yaratan bu gelişmeyi, Futbol Plus Youtube kanalında ünlü yorumcu Taner Karaman, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a aktardı. İşte Fenerbahçe - Marcelo transferine dair yaşanan son detay ve ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 15:18
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe Marcelo transferini bitiriyor! Canlı yayında gelişmeyi anlattı

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'un ile sözleşme imzalamasının ardından transfer için düğmeye bastı.

Sarı lacivertliler, bir yandan Jesus'un talepleri doğrultusundaki isimleri kadrosuna katmak isterken, diğer yandan da sürpriz bir gelişmeyle karşı karşıya geldi.

MARCELO FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Son olarak Real Madrid'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Marcelo'nun, Fenerbahçe'ye haber gönderdiği ifade edildi.

Ünlü yorumcu Taner Karaman, Futbol Plus Youtube kanalına Fenerbahçe'deki Marcelo gelişmesini, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın moderatörlüğünde, izleyicilere aktardı.

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