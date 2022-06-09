Fenerbahçe Marcelo transferini bitiriyor! Canlı yayında gelişmeyi anlattı

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'un ile sözleşme imzalamasının ardından transfer için düğmeye bastı.

Sarı lacivertliler, bir yandan Jesus'un talepleri doğrultusundaki isimleri kadrosuna katmak isterken, diğer yandan da sürpriz bir gelişmeyle karşı karşıya geldi.

MARCELO FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Son olarak Real Madrid'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Marcelo'nun, Fenerbahçe'ye haber gönderdiği ifade edildi.

Ünlü yorumcu Taner Karaman, Futbol Plus Youtube kanalına Fenerbahçe'deki Marcelo gelişmesini, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın moderatörlüğünde, izleyicilere aktardı.

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