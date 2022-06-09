FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdi!

Fenerbahçe'de bir süredir devam eden hoca arayışı geçen hafta son buldu.
Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Deneyimli teknik adam kulübe gelir gelmez iddialı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de bir süredir devam eden hoca arayışı geçen hafta son buldu.
Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Deneyimli teknik adam kulübe gelir gelmez iddialı açıklamalarda bulundu.
Jesus, "Fenerbahçe tutkudur, ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Yaşa Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
Aylardır takip ettiği Fenerbahçe ile geçtiğimiz hafta resmi sözleşmeyi imzalayan Jorge Jesus, transfer çalışmalarına ise hemen başladı.
Tecrübeli teknik adamın listesinde dikkat çeken oyuncular yer alıyor.
Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve listesinde birçok futbolcu bulunan Portekizli teknik adam ile sarı-lacivertli yönetimin bir diğer hedefi de belli oldu.
Jesus'un altyapıya Portekiz modelini taşımak istediği belirtildi.
Bu hedefte senelerdir keşfettikleri yeni yetenekleri Avrupa'nın önemli liglerine satma başarısı gösteren Porto ve Benfica örnek alındı.
Jesus, sarı-lacivertlilere sürpriz bir öneride de bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre Jesus'un Benfica'nın genç yaş kategorilerinde görev almış Portekizli Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdiği öğrenildi.
YENİ GENÇLER BULACAKLAR
Özellikle son 1 senedir genç oyunculara ciddi ağırlık veren sarı lacivertliler, İsak Vural, Jin-Ho Jo gibi potansiyeli yüksek isimleri transfer etmişti.
Arda Güler'i de A takıma çıkartarak parlatmıştı.
Geleceği altyapıda gören Başkan Ali Koç'un bu sezon da yatırımlarını sürdüreceği ve Portekiz modelini uygulamak konusunda kararlı olduğu gelen haberler arasında.