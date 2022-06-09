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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Teknik direktörlük konusunda Jorge Jesus'la anlaşmaya varan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Portekizli teknik adamın da sarı-lacivertli kulübün altyapısını güçlendirmek için sürpriz bir hamle yaptığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 09:02
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdi!

Fenerbahçe'de bir süredir devam eden hoca arayışı geçen hafta son buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdi!

Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdi!

Deneyimli teknik adam kulübe gelir gelmez iddialı açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdi!

Jesus, "Fenerbahçe tutkudur, ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Yaşa Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdi!

Aylardır takip ettiği Fenerbahçe ile geçtiğimiz hafta resmi sözleşmeyi imzalayan Jorge Jesus, transfer çalışmalarına ise hemen başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdi!

Tecrübeli teknik adamın listesinde dikkat çeken oyuncular yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdi!

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve listesinde birçok futbolcu bulunan Portekizli teknik adam ile sarı-lacivertli yönetimin bir diğer hedefi de belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdi!

Jesus'un altyapıya Portekiz modelini taşımak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdi!

Bu hedefte senelerdir keşfettikleri yeni yetenekleri Avrupa'nın önemli liglerine satma başarısı gösteren Porto ve Benfica örnek alındı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdi!

Jesus, sarı-lacivertlilere sürpriz bir öneride de bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdi!

Sabah'ta yer alan habere göre Jesus'un Benfica'nın genç yaş kategorilerinde görev almış Portekizli Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Rodrigo Magalhaes'i Fenerbahçe'ye önerdi!

YENİ GENÇLER BULACAKLAR

Özellikle son 1 senedir genç oyunculara ciddi ağırlık veren sarı lacivertliler, İsak Vural, Jin-Ho Jo gibi potansiyeli yüksek isimleri transfer etmişti.

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