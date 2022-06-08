Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemeleri bileti alan Fenerbahçe sezonu erken açacak.
Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemeleri bileti alan Fenerbahçe sezonu erken açacak.
Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren sarı-lacivertliler, kadro yapılanma çalışmalarını hızlandırdı.
Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmeye imza atan Jorge Jesus, ilk hedefini şampiyonluk olarak belirledi.
Bu hedefe göre hamlelerini yapan Kanarya'da güçlü ve rotasyonlu bir kadro kurmak için kollar sıvandı.
Portekizli hocanın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, transferde olduğu kadar mevcut oyuncularla ilgili de kararlar alıyor.
Transfere kaynak yaratmak için gelecek astronomik tekliflere onay verilecek.
Fenerbahçe'de birçok oyuncu, Avrupa ekiplerinin yakın takibinde bulunuyor.
BEKLENMEDİK AYRILIK!
Attila Szalai, Min-Jae ve Crespo gibi isimler transferin gözdesi konumunda bulunurken, sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir.
OSAYI SAMUEL'E FLAŞ TEKLİF!
2020-21 sezonunun ara transfer döneminde kadroya katılan Bright Osayi-Samuel, sağ açıkta vasat bir performans sergilemiş ancak bu sezon sağ beke evrilen 24 yaşındaki oyuncu adeta seviye atlayarak Fenerbahçe'nin yükselişindeki başrol isimlerden biri haline gelmişti.
Fenerbahçe'deki formuyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Bright Osayi-Samuel, yeni sezon öncesi sarı-lacivertlilere veda edebilir.
TRANSFER PİYANGOSU!
İngiliz ekiplerinin radarındaki Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye piyango gibi bir teklif gelmek üzere.
Fenerbahçe, 508 bin euro karşılığında transfer ettiği Bright Osayi-Samuel için astronomik bir teklif almaya hazırlanıyor.
BRENTFORD DEVREDE!
Aksam.com.tr'nin İngiliz basınından aktardığı habere göre Brentford, Bright Osayi-Samuel için devreye girdi.
10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Ada ekibi, sarı-lacivertlilerin kapısını 10 milyon euroluk teklifle çalmaya hazırlanıyor.
Haber detayında Fenerbahçe'nin Bright Osayi-Samuel için söz konusu rakamı kabul edebileceği belirtildi.
Brentford'un transfer penceresinin açılacağı 17 Haziran tarihinde işi resmiyete dökeceği aktarıldı.
Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe oyuncuyu satın aldığı bedelin yaklaşık 20 katına elinden çıkarmış olacak.
Brentford'dan iki yöneticinin Bright Osayi-Samuel'i QPR ve Blackpool günlerinden tanıdığı ve transferde camiaya olumlu referans verdiği belirtiliyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 43 maça çıkan Bright Osayi-Samuel 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyerine Blackpool'da başlayan 24 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında QPR'ye transfer oldu.
Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Osayi Samuel, 2021 yılının ocak ayında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.