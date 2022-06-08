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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde birçok oyuncu Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Attila Szalai, Kim Min-Jae ve Miguel Crespo gibi isimler, transferin gözdesi konumunda bulunurken, beklenmedik bir veda yaşanmak üzere. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan yıldız futbolcuya İngiliz ekibi talip olurken bonservis bedeli de belli oldu. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları ve Fenerbahçe'nin kasasına girecek dev rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 16:00
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemeleri bileti alan Fenerbahçe sezonu erken açacak.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren sarı-lacivertliler, kadro yapılanma çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmeye imza atan Jorge Jesus, ilk hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Bu hedefe göre hamlelerini yapan Kanarya'da güçlü ve rotasyonlu bir kadro kurmak için kollar sıvandı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Portekizli hocanın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, transferde olduğu kadar mevcut oyuncularla ilgili de kararlar alıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Transfere kaynak yaratmak için gelecek astronomik tekliflere onay verilecek.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe'de birçok oyuncu, Avrupa ekiplerinin yakın takibinde bulunuyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

BEKLENMEDİK AYRILIK!
Attila Szalai, Min-Jae ve Crespo gibi isimler transferin gözdesi konumunda bulunurken, sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

OSAYI SAMUEL'E FLAŞ TEKLİF!
2020-21 sezonunun ara transfer döneminde kadroya katılan Bright Osayi-Samuel, sağ açıkta vasat bir performans sergilemiş ancak bu sezon sağ beke evrilen 24 yaşındaki oyuncu adeta seviye atlayarak Fenerbahçe'nin yükselişindeki başrol isimlerden biri haline gelmişti.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe'deki formuyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Bright Osayi-Samuel, yeni sezon öncesi sarı-lacivertlilere veda edebilir.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

TRANSFER PİYANGOSU!
İngiliz ekiplerinin radarındaki Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye piyango gibi bir teklif gelmek üzere.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe, 508 bin euro karşılığında transfer ettiği Bright Osayi-Samuel için astronomik bir teklif almaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

BRENTFORD DEVREDE!
Aksam.com.tr'nin İngiliz basınından aktardığı habere göre Brentford, Bright Osayi-Samuel için devreye girdi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Ada ekibi, sarı-lacivertlilerin kapısını 10 milyon euroluk teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Haber detayında Fenerbahçe'nin Bright Osayi-Samuel için söz konusu rakamı kabul edebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Brentford'un transfer penceresinin açılacağı 17 Haziran tarihinde işi resmiyete dökeceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe oyuncuyu satın aldığı bedelin yaklaşık 20 katına elinden çıkarmış olacak.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Brentford'dan iki yöneticinin Bright Osayi-Samuel'i QPR ve Blackpool günlerinden tanıdığı ve transferde camiaya olumlu referans verdiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 43 maça çıkan Bright Osayi-Samuel 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bonservis bedeli belli oldu

Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

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