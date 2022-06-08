FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen Lincoln ile ilgileniyor.
Takvim'de yer alan habere göre, Lincoln'ü Fenerbahçe'nin dışında Porto'nun da istediği belirlendi.
23 yaşındaki oyuncu daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişti.
Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen Lincoln ile ilgileniyor.
Takvim'de yer alan habere göre, Lincoln'ü Fenerbahçe'nin dışında Porto'nun da istediği belirlendi.
23 yaşındaki oyuncu daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişti.
Asıl mevkisi 10 numara olan ancak sol kanatta da görev yapabilen Lincoln geride kalan sezon toplam 44 maça çıkmıştı.
Lincoln, 7 gol kaydetmişti.
Ayrıca yıldız oyuncu 10 da asist yapmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus için düzenlenen imza töreninde transferle ilgili soruya; "Jorge Jesus'un listesinde hiç duymadığınız isimler var." cevabını vermişti.
Fenerbahçe'nin aynı bölge için Flamengo'da oynayan Bruno Henrique'yi de adaylar arasında tuttuğu belirlendi.
Sarı-Lacivertli yöneticilerin oyuncuların kulüpleriyle ve futbolcularla yapacağı görüşmelerden sonra kesin kararını vermesi bekleniyor.
BRUNO HENRIQUE KİMDİR?
30 Aralık 1990 yılında, Brezilya'nın Bela Horizonte şehrinde dünyaya gelen Bruno Henrique 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Tam adı Bruno Henrique Pinto olan 1,85 boyundaki forvet oyuncusu futbol kariyerine Cruzeiro takımında başlamıştır.
2015'te Goiás ile Campeonato Brasileiro Série A'ya çıkan ve ardından Almanya'ya taşınan futbolcu, VfL Wolfsburg ile bir yılda sadece 17 maçta forma giymiştir ve ardından 4 milyon € karşılığında Santos'a dönmüştür.
Ocak 2019'da 23 milyon R$'lık bir ücret karşılığında Flamengo'ya transfer oldu ve ilk yılında Campeonato Carioca , Brezilya Serie A ve Libertadores Kupası'nı kazanan Henrique, ilk yılında en skorer oyuncu olarak turnuvanın En İyisi seçilmiştir.
Teknik direktör Jorge Jesus tarafından 'tam bir oyuncu' şeklinde tanımlanan Henrique, forvet pozisyonu dışında sol kanatta da oynayabilmektedir.
2012 yılında Cruzeiro kulübünde başladığı futbolculuk kariyerine daha sonra Uberlandia ve Goias takımlarında devam eden Henrique, 2016 yılında Alman ekibi Wolfsburg'un teklifiyle transfer olmuş ve bir yıl takımda kalmıştır.
Akabinde Santos'a giderek Brezilya'ya geri dönen futbolcu, Santos takımında 69 maça çıkarak 12 gole imza atmıştır.