Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus önderliğinde Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Portekiz'den Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir transfer iddiası da geldi. Sarı lacivertlilerin, 2017-2018 sezonunda Rize'de forma giyen Santa Clara'lı Lincoln ile görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen Lincoln ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

Takvim'de yer alan habere göre, Lincoln'ü Fenerbahçe'nin dışında Porto'nun da istediği belirlendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

23 yaşındaki oyuncu daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

Asıl mevkisi 10 numara olan ancak sol kanatta da görev yapabilen Lincoln geride kalan sezon toplam 44 maça çıkmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

Lincoln, 7 gol kaydetmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

Ayrıca yıldız oyuncu 10 da asist yapmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus için düzenlenen imza töreninde transferle ilgili soruya; "Jorge Jesus'un listesinde hiç duymadığınız isimler var." cevabını vermişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

Fenerbahçe'nin aynı bölge için Flamengo'da oynayan Bruno Henrique'yi de adaylar arasında tuttuğu belirlendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

Sarı-Lacivertli yöneticilerin oyuncuların kulüpleriyle ve futbolcularla yapacağı görüşmelerden sonra kesin kararını vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

BRUNO HENRIQUE KİMDİR?

30 Aralık 1990 yılında, Brezilya'nın Bela Horizonte şehrinde dünyaya gelen Bruno Henrique 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Tam adı Bruno Henrique Pinto olan 1,85 boyundaki forvet oyuncusu futbol kariyerine Cruzeiro takımında başlamıştır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

2015'te Goiás ile Campeonato Brasileiro Série A'ya çıkan ve ardından Almanya'ya taşınan futbolcu, VfL Wolfsburg ile bir yılda sadece 17 maçta forma giymiştir ve ardından 4 milyon € karşılığında Santos'a dönmüştür.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

Ocak 2019'da 23 milyon R$'lık bir ücret karşılığında Flamengo'ya transfer oldu ve ilk yılında Campeonato Carioca , Brezilya Serie A ve Libertadores Kupası'nı kazanan Henrique, ilk yılında en skorer oyuncu olarak turnuvanın En İyisi seçilmiştir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

Teknik direktör Jorge Jesus tarafından 'tam bir oyuncu' şeklinde tanımlanan Henrique, forvet pozisyonu dışında sol kanatta da oynayabilmektedir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

2012 yılında Cruzeiro kulübünde başladığı futbolculuk kariyerine daha sonra Uberlandia ve Goias takımlarında devam eden Henrique, 2016 yılında Alman ekibi Wolfsburg'un teklifiyle transfer olmuş ve bir yıl takımda kalmıştır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sambacı yıldızın peşinde!

Akabinde Santos'a giderek Brezilya'ya geri dönen futbolcu, Santos takımında 69 maça çıkarak 12 gole imza atmıştır.

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