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FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kim Min-Jae, Crespo, Szalai ve Altay Bayındır başta olmak üzere birçok futbolcusuna teklifler gelen sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile koordineli şekilde çalışıp karar alıyor. Yeni sezonda şampiyonluk hedefi bulunan Kanarya'da Altay Bayındır artan performansıyla dikkat çekiyor. Transferin gözdesi konumunda bulunan 24 yaşındaki file bekçisiyle 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

Portekizli hocanın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde tüm mevkiler için yoğun bir operasyon yürütülüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

Sözleşmesi sona eren genç file bekçisi Berke Özer ile yollar ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

Bir süredir yerli kaleci arayışlarına devam eden Kanarya, hedefteki isimlerle temaslarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

Fenerbahçe'nin as kalecisi Altay Bayındır her geçen sene artan grafiğiyle dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

Performansıyla göz dolduran Altay, Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

Fenerbahçe'nin yıldız eldiveni Altay Bayındır'ın kontratı gelecek sezon sonunda tamamlanıyordu.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

Yönetimden 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

Sarı-lacivertliler erken davranarak yıldız eldivenle anlaşmaya vardı ve kaleyi uzun yıllar daha garantiye aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

4 YILLIK SÖZLEŞME!
Yönetimin, Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

Milli Takım dönüşünde başarılı sporcu, resmi sözleşmeyi imzalayacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

Altay, Fenerbahçe ile kupalar kazanmadan Avrupa'ya gitmek istemediğini belirtmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

Ciddi teklifler alan 24 yaşındaki kaleci en azından 1 şampiyonluk kupası kaldırarak ayrılmayı düşünmüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

25 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ!
Fenerbahçe yeni kontratına bonservis bedeli olarak 25 milyon euro yazacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

Altay Bayındır geçtiğimiz sezonun bir bölümünü sakat geçirdi.

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