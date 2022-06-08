FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'dan 4 yıllık imza! '25 milyon euro'

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
Portekizli hocanın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde tüm mevkiler için yoğun bir operasyon yürütülüyor.
Sözleşmesi sona eren genç file bekçisi Berke Özer ile yollar ayrıldı.
Bir süredir yerli kaleci arayışlarına devam eden Kanarya, hedefteki isimlerle temaslarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin as kalecisi Altay Bayındır her geçen sene artan grafiğiyle dikkat çekiyor.
Performansıyla göz dolduran Altay, Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.
Fenerbahçe'nin yıldız eldiveni Altay Bayındır'ın kontratı gelecek sezon sonunda tamamlanıyordu.
Yönetimden 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir hamle geldi.
Sarı-lacivertliler erken davranarak yıldız eldivenle anlaşmaya vardı ve kaleyi uzun yıllar daha garantiye aldı.
4 YILLIK SÖZLEŞME!
Yönetimin, Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştığı öğrenildi.
Milli Takım dönüşünde başarılı sporcu, resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Altay, Fenerbahçe ile kupalar kazanmadan Avrupa'ya gitmek istemediğini belirtmişti.
Ciddi teklifler alan 24 yaşındaki kaleci en azından 1 şampiyonluk kupası kaldırarak ayrılmayı düşünmüyor.
25 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ!
Fenerbahçe yeni kontratına bonservis bedeli olarak 25 milyon euro yazacak.
Altay Bayındır geçtiğimiz sezonun bir bölümünü sakat geçirdi.
Genç eldiven 38 lig maçının 24'ünde forma giyebildi. 20 gol yedi.
10 karşılaşmada kalesini gole kapattı.