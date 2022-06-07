Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer şov yapmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye 6 futbolcu transfer etmek istiyor. Jesus, Flamengo ile harikalar yarattığı ve tam 5 kupa kazandığı Brezilya liginden, Fenerbahçe'ye 6 futbolcu transfer etmek istiyor. İşte o liste...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 11:13
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor

Fenerbahçeli kurmaylar, Jorge Jesus'un transfer direktifleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor

Bilindiği üzere Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Vitor Pereira'nın listesindeki oyuncuları transfer etmiş ve bir hayli başarılı olmuştu.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor

Pereira'nın talebi üzerine Kim Min-Jae ve Miguel Crespo gibi futbolcular takıma dahil edilmişti.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor

AVRUPA'NIN GÖZDESİ OLDULAR
Miguel Crespo da, Kim Min-Jae de gösterdikleri performansla dudak uçuklatmış, Avrupa takımlarının hedefi olmuştu.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor

Miguel Crespo'ya Atletico Madrid'in talip olduğu biliniyor. Yıldız futbolcu, Portekiz 2. liginden gelmişti.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor

Bununla beraber Kim Min-Jae de Napoli ile görüşme halinde.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda rotasını Brezilya'ya çevirdi. İşte Jorge Jesus'un sarı lacivertli yönetime transfer için ilettiği o isimler...

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor

DUDU - PALMEIRAS

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor

RAPHAEL VEIGA - PALMEIRAS

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor

DANILO - PALMEIRAS

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor

ERISON - BOTAFOGO

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor

WELLINGTON - SAO PAOLO

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...
Kampa yetişecekler! F.Bahçe'nin transfer hedefleri...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Pınar Deniz'e kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor? İşte detaylar...
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'un F.Bahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor Jesus'un F.Bahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor 11:12
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 11:07
Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli ekim ayında yayında! Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli ekim ayında yayında! 11:03
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 10:57
Ve 4 isim için karar! Kulüp arıyor... Ve 4 isim için karar! Kulüp arıyor... 09:53
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 09:14
Daha Eski
Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus... Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus... 09:04
Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! 01:14
Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! 01:13
Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri! Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri! 01:01
Bakasetas'tan flaş transfer açıklaması! "Çok iyi bir teklif..." Bakasetas'tan flaş transfer açıklaması! "Çok iyi bir teklif..." 01:01
Kampa yetişecekler! F.Bahçe'nin transfer hedefleri... Kampa yetişecekler! F.Bahçe'nin transfer hedefleri... 01:01