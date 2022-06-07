Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a imza attırmasının ardından transferde gaza bastı.
Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a imza attırmasının ardından transferde gaza bastı.
Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a imza attırmasının ardından transferde gaza bastı.
Bu bağlamda Kanarya, transferde hareketli saatler geçiriyor.
Fenerbahçeli kurmaylar, Jorge Jesus'un transfer direktifleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Bilindiği üzere Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Vitor Pereira'nın listesindeki oyuncuları transfer etmiş ve bir hayli başarılı olmuştu.
Pereira'nın talebi üzerine Kim Min-Jae ve Miguel Crespo gibi futbolcular takıma dahil edilmişti.
AVRUPA'NIN GÖZDESİ OLDULAR
Miguel Crespo da, Kim Min-Jae de gösterdikleri performansla dudak uçuklatmış, Avrupa takımlarının hedefi olmuştu.
Miguel Crespo'ya Atletico Madrid'in talip olduğu biliniyor. Yıldız futbolcu, Portekiz 2. liginden gelmişti.
Bununla beraber Kim Min-Jae de Napoli ile görüşme halinde.
Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda rotasını Brezilya'ya çevirdi. İşte Jorge Jesus'un sarı lacivertli yönetime transfer için ilettiği o isimler...
DUDU - PALMEIRAS
RAPHAEL VEIGA - PALMEIRAS
IGOR PAIXAO - CORITIBA
Fenerbahçe yönetimi bu isimlerle ve kulüpleriyle temasa başladı...