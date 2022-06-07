Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'un arkadaşı Octavio'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ile İngilere'den teklif..."

Jorge Jesus'un arkadaşı Octavio'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ile İngilere'den teklif..."

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a uzun uğraşlar sonucu imza attırdı. Sarı lacivertliler, basın toplantısı düzenlediği Jorge Jesus'dan, ayağının tozuyla transfer raporunu da aldı. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye transferinin yankıları sürerken, Portekizli teknik adamın yakın arkadaşı olduğu bilinen Octavio Machado Portekiz basınında konuştu. Machado, Fenerbahçe ile beraber bir İngiliz takımının da Jorge Jesus'u istediğini açıkladı. Öte yandan sarı lacivertlilerin, transfer girişimini de anlattı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 16:30
Jorge Jesus'un arkadaşı Octavio'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ile İngilere'den teklif..."

Machado yaptığı konuşmada, Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşma sürecinden bahsetti.

Jorge Jesus'un arkadaşı Octavio'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ile İngilere'den teklif..."

Bununla beraber Machado, Fenerbahçe'nin Jesus aracılığı ile istediği futbolcuyu da duyurdu.

Jorge Jesus'un arkadaşı Octavio'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ile İngilere'den teklif..."

Öte yandan Jorge Jesus'a, Fenerbahçe ile beraber bir İngiliz kulübünün de talip olduğunu ifade etti.

Jorge Jesus'un arkadaşı Octavio'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ile İngilere'den teklif..."

İşte o sözler...

Jorge Jesus'un arkadaşı Octavio'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ile İngilere'den teklif..."

"Jesus Joao Mario ile ilgileniyor, medyadan okuduğum kadarıyla Benfica Mario ile devam edecek. Benfica onu serbest bırakmayacak.

Jorge Jesus'un arkadaşı Octavio'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ile İngilere'den teklif..."

Fenerbahçe başkanı, Jesus için 3 kez geldi. Onu götürmek için büyük bir arzu ve çaba gösterdi.

Jorge Jesus'un arkadaşı Octavio'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ile İngilere'den teklif..."

Başkanın buraya 3 kez gelmesi, Jesus'u ne kadar istediğini gösterdi.

Jorge Jesus'un arkadaşı Octavio'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ile İngilere'den teklif..."

Fenerbahçe Jesus için büyük bir irade gösterdi ve ona, özel olduğunu hissettirdi. Bu büyük bir irade göstergesiydi.

Jorge Jesus'un arkadaşı Octavio'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ile İngilere'den teklif..."

Jesus'a başka teklifler de vardı. İngiltere'den Everton onu istiyordu.

Jorge Jesus'un arkadaşı Octavio'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ile İngilere'den teklif..."

Şampiyonluk şansı olmayan bir takımda devam etmek istemedi. Bu Türkiye de olsa, Portekiz de olsa böyle olacaktı. Türkiye'yi, şampiyonluklar yaşamak için tercih etti.

Jorge Jesus'un arkadaşı Octavio'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ile İngilere'den teklif..."

Eğer Jesus, Benfica'ya '4 yıl daha sizle kalmak istiyorum' deseydi, Portekiz ekibi bunu kabul ederdi.

Jorge Jesus'un arkadaşı Octavio'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ile İngilere'den teklif..."

Jesus, Benfica'da kalmayı istemedi. Kendisi tercih etmedi. Fenerbahçe'yi seçmesinin nedeni yaşam tarzıydı."

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