Jorge Jesus'un arkadaşı Octavio'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe ile İngilere'den teklif..."

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jorge Jesus, Portekiz ve Güney Amerika basınında gündem olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jorge Jesus, Portekiz ve Güney Amerika basınında gündem olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jorge Jesus, Portekiz ve Güney Amerika basınında gündem olmaya devam ediyor.
Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü hocası hakkında, arkadaşı Octavio Machado açıklamalarda bulundu.
Machado yaptığı konuşmada, Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşma sürecinden bahsetti.
Bununla beraber Machado, Fenerbahçe'nin Jesus aracılığı ile istediği futbolcuyu da duyurdu.
Öte yandan Jorge Jesus'a, Fenerbahçe ile beraber bir İngiliz kulübünün de talip olduğunu ifade etti.
İşte o sözler...
"Jesus Joao Mario ile ilgileniyor, medyadan okuduğum kadarıyla Benfica Mario ile devam edecek. Benfica onu serbest bırakmayacak.
Fenerbahçe başkanı, Jesus için 3 kez geldi. Onu götürmek için büyük bir arzu ve çaba gösterdi.
Başkanın buraya 3 kez gelmesi, Jesus'u ne kadar istediğini gösterdi.
Fenerbahçe Jesus için büyük bir irade gösterdi ve ona, özel olduğunu hissettirdi. Bu büyük bir irade göstergesiydi.
Jesus'a başka teklifler de vardı. İngiltere'den Everton onu istiyordu.
Şampiyonluk şansı olmayan bir takımda devam etmek istemedi. Bu Türkiye de olsa, Portekiz de olsa böyle olacaktı. Türkiye'yi, şampiyonluklar yaşamak için tercih etti.
Eğer Jesus, Benfica'ya '4 yıl daha sizle kalmak istiyorum' deseydi, Portekiz ekibi bunu kabul ederdi.
Jesus, Benfica'da kalmayı istemedi. Kendisi tercih etmedi. Fenerbahçe'yi seçmesinin nedeni yaşam tarzıydı."