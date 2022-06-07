Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirilirken, gözler kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in affedilip affedilmeyeceğine çevrildi. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın ise köşe yazısında Fenerbahçe'deki Mesut Özil sorunu hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 09:04
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

İmza törenleri her zaman görkemli olur. Bazen dekor olarak kullanılan su şişeleri bile "kazanç kaynağı" olarak değer bulur.
Fenerbahçe'de geçen yıl bu zamanlar "yarım bıraktığı kitabı" tamamlamaya gelen Portekizli bir teknik adamın heyecanı yaşanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

Bırakın hikayeyi tamamlamayı Pereira eski yazdıklarını bile yakıp gitti.
Portekizli yeni teknik direktör Jorge Jesus'un "dergi çıkarmaya" gelmediği muhakkak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

Her yeni teknik adamın sığındığı limanın transfer olduğu ortadayken, Jesus'un "futbolda istediğiniz oyuncuları alamayabilirsiniz, önemli olan kaliteyi artırmak" sözleri bana anlamlı geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

Bu cümlede "ayağını yorganına göre uzatacak" bir teknik adam fotoğrafı gördüm ama kulüp başkanının "hocamız eksik bölgelere en az beşer alternatif istiyor" ifadesinde o fotoğraf elimden uçtu gitti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

Sonra Mesut Özil konusuna takıldım.
Bir yanda "ben kariyerimi Fenerbahçe'de noktalayacağım" diyen ve gelecek sezona işaret fişeği yakan Mesut Özil, öte yanda Mesut Özil konusunda yönetimin aldığı kararı uygulayacağını açıklayan Jorge Jesus.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

Bu duruş; yönetim ve teknik direktör uyumu gibi görülebilir ama eldeki yetenekli bir futbolcudan yararlanmayı reddeden bir teknik adamın "olgunlaşmamış" duruşu da sorgulanmalıdır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

Bazen yarayı kaşımak ve kanatmak gerekir, belki yarım kalan ve ıslıklanan bir masalın sonunu alkışlarla tamamlamak isteyen bir Mesut Özil gerçeği vardır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

Belki de bu kadar yetenekli birinin inandığı davasından caymadığını göstermek için bir fırsata ihtiyacı vardır. Neyse, herkesin hoşgörüsü "olduğu" kadardır!
Not: Disiplinin bile sevgiyle olanı güzeldir inatla olanı değil!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

Bu sezon transferde en çok konuşulacak isimlerden biri Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı.
Gerçekten harika bir sezon geçirdi, adı büyük kulüplerle anılıyor. Her kulüp böyle bir futbolcuya sahip olmak ister ama ortada konuşulan paralar gerçekse, kimsenin "kulüpler batıyor" çığlıkları atmaya hakları yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

Aynı futbolcuya talip olarak menajerlerin ekmeğine yağ sürenler, geçmişteki izlerini sürsünler ya da kulüplerin defterlerini düreceklerine gençlik tarlalarını sürsünler.
U17 Milli Takımı harika gençlerle dolu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

Sezonun dikkat çekici isimlerinden bir diğeri Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün'dü.
Hangi akla hizmet kiralık verilen bu genç oyuncu, Galatasaray'ın yeni sezonda en değerli transferi sayılmalı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

Bazen eldeki imkanlar kısıtlandığı zaman Ama bir başkanlık seçimi uğruna "derin devlet" pozisyonu alan kulüpte yarınlar soru işaretleriyle dolu.
Şahısların kulüplerin önüne geçmesine izin verenler ve yanlışların üzerini örtenler her zaman bedel öder.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

Not: Galatasaray yanlışları süslemekle, menajerleri beslemekle yükümlü bir kulüp değildir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

Transfer mevsimleri hararetlidir.
Medyada yalanlanan transferlerin zaman içinde doğrulandığı görülür.
Çıkan haberleri yalanlamakla kendilerini tekzip etmek arasında koparılmaz bağlar varken aynaya bakanlar pek görülmez.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

O yüzden futbolun kadife keseleri yürek yasalarını her zaman sollar.
Ne olursa olsun yeni sezondan tek dileğim, dürüstlük ve sportmenlik.

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