FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

Bazen yarayı kaşımak ve kanatmak gerekir, belki yarım kalan ve ıslıklanan bir masalın sonunu alkışlarla tamamlamak isteyen bir Mesut Özil gerçeği vardır.

Belki de bu kadar yetenekli birinin inandığı davasından caymadığını göstermek için bir fırsata ihtiyacı vardır. Neyse, herkesin hoşgörüsü "olduğu" kadardır!

Not: Disiplinin bile sevgiyle olanı güzeldir inatla olanı değil!