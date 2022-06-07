FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil gerçeği! Jorge Jesus...

İmza törenleri her zaman görkemli olur. Bazen dekor olarak kullanılan su şişeleri bile "kazanç kaynağı" olarak değer bulur.
Fenerbahçe'de geçen yıl bu zamanlar "yarım bıraktığı kitabı" tamamlamaya gelen Portekizli bir teknik adamın heyecanı yaşanmıştı.
İmza törenleri her zaman görkemli olur. Bazen dekor olarak kullanılan su şişeleri bile "kazanç kaynağı" olarak değer bulur.
Bırakın hikayeyi tamamlamayı Pereira eski yazdıklarını bile yakıp gitti.
Portekizli yeni teknik direktör Jorge Jesus'un "dergi çıkarmaya" gelmediği muhakkak.
Her yeni teknik adamın sığındığı limanın transfer olduğu ortadayken, Jesus'un "futbolda istediğiniz oyuncuları alamayabilirsiniz, önemli olan kaliteyi artırmak" sözleri bana anlamlı geldi.