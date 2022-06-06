Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves 40 yaşında emekli oldu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves 40 yaşında emekli oldu!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Portekizli milli futbolcu Bruno Alves, 40 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 15:22
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves 40 yaşında emekli oldu!

Fenerbahçe'de de bir dönem forma giyen Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves, 40 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Alves, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün futbolculuk kariyerimi her şeye şükrederek bitirdiğimi bildirir, tüm kulüp yöneticilerine, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve spor hayatıma dahil olan insanlara her zaman desteklerini esirgemeyen aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Biten yolculuk ama başka fırsatlar doğacak yakında görüşürüz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Avusturya Danimarka maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Avusturya Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ortalığı kasıp kavurdu! Bir değişti pir değişti görenler: "Aşk yaradı güzelliğine güzellik kattı"
Jesus'tan eski yıldızına teklif! "Gel birlikte şampiyon olalım"
Aslan'da hedef golcü transferi! İşte gündemdekiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Güler'e dünya devi talip oldu!
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı personel başvurusu nasıl yapılır?
KPSS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Asgari ücrete zam gelecek mi?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ın Weghorst teklifi belli oldu! Kartal'ın Weghorst teklifi belli oldu! 15:07
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 15:02
Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler Messi ve Ronaldo yıllara meydan okuyor! Milli takımda istatistiklerini alt üst ettiler 15:00
Süper Lig ekibinde 11 ayrılık birden! Süper Lig ekibinde 11 ayrılık birden! 14:38
Aslan'da hedef golcü transferi! İşte gündemdekiler Aslan'da hedef golcü transferi! İşte gündemdekiler 14:20
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 14:04
Daha Eski
Ekvator Ginesi - Libya maçı saat kaçta? Ekvator Ginesi - Libya maçı saat kaçta? 13:57
VakıfBank Haak ile yolların ayrıldığını açıkladı! VakıfBank Haak ile yolların ayrıldığını açıkladı! 13:55
Andorra - Moldova maçı saat kaçta? Andorra - Moldova maçı saat kaçta? 13:43
Letonya - Linhtenştayn maçı saat kaçta? Letonya - Linhtenştayn maçı saat kaçta? 13:36
Slovakya - Kazakistan maçı saat kaçta? Slovakya - Kazakistan maçı saat kaçta? 12:22
Golden State seriyi eşitledi! Golden State seriyi eşitledi! 12:15