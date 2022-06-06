Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves 40 yaşında emekli oldu!

Fenerbahçe'de de bir dönem forma giyen Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves, 40 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Alves, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün futbolculuk kariyerimi her şeye şükrederek bitirdiğimi bildirir, tüm kulüp yöneticilerine, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve spor hayatıma dahil olan insanlara her zaman desteklerini esirgemeyen aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Biten yolculuk ama başka fırsatlar doğacak yakında görüşürüz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.