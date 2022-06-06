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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılanması büyük bir titizlikle yapılıyor. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefinde olan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket ediyor. Kapsamlı bir rapor hazırlayan Portekizli çalıştırıcı, kadroda düşünmediği ve takımda tutulmasını istediği isimleri yönetime bildirdi. Buna göre hamlelerini yapan Kanarya'da gönderilecek oyuncular belirlendi. Öte yandan Jorge Jesus'un kalmasını istediği yıldız oyuncuya İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte gözden çıkarılan o isimler ve Fenerbahçe'deki beklenmedik ayrılık...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 19:20
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Transferde hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe'de kadrodaki oyuncuların son durumu büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertliler, transferde Brezilya ve Portekiz pazarına yöneldi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Dünyaca ünlü hoca, yönetime sunduğu raporda mevcut kadrodan 12 ismin takımda tutulması yönünde görüş bildirdi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Kadro iskeletini korumayı amaçlayan Jorge Jesus, yapılacak nokta atışı takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Kapsamlı bir rapor hazırlayan Portekizli çalıştırıcı, kadroda düşünmediği isimleri de yönetime bildirdi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

İşte gözden çıkarılan isimler ve Fenerbahçe'deki beklenmedik ayrılık...

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

GUSTAVO ÜLKESİNE DÖNÜYOR!
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Luiz Gustavo takımdan ayrılıyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Üst üste 2 sezon takımın en önemli parçası olan Brezilyalı ön libero, bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formasını kaybetmişti.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Sarı-lacivertliler 1 yıl daha kontratı olan oyuncuyu göndermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Form düşüklüğü, ilerleyen yaşı ve yüksek maaşı sebebiyle gözden düşen Luiz Gustavo'ya ülkesi Brezilya'dan talipler bulunuyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'nun bonservisinde zorluk çıkarmayacağı, asıl amacın oyuncunun maaş yükünden kurtulmak olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

NOVAK GÖZDEN ÇIKARILDI!
Beklenen performansı sergileyemeyen Filip Novak, gönderilecekler listesinde bulunuyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Çekyalı futbolcuya Süper Lig'den talipler olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Öte yandan sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile ilgili yeni bir girişim yapılmayacak.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Kim Min-Jae, Attila Szalai, Diego Rossi ve Crespo gibi isimlere ancak astronomik tekliflerin gelmesi durumunda satışa onay çıkacak.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre önlem planını alan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yaşanması gündeme geldi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Deneyimli çalıştırıcının takımda kalması yönünde rapor verdiği yıldız isme transfer teklifi geldi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

BEKLENMEDİK AYRILIK ZAJC!
Öte yandan Fenerbahçe, bir diğer orta sahası Miha Zajc için de hatırı sayılır bir teklif aldı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Geçen sezon kiralandığı Genoa'nın kapısından dönen, 2021-22'de ise kariyerinin en verimli sezonunu geçiren Miha Zajc yuvadan uçabilir.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

TORINO'DAN TEKLİF GELDİ!
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği haberde; Torino'nun, Sloven orta saha için Fenerbahçe'ye 4 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Sarı-lacivertli yönetimin, bu rakamı kabul edebileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

İlk adımda Fenerbahçe'nin aklında oyuncuyu satma düşüncesi olmasa da tecrübeli ismin sözleşmesinin son yılına girmesi kafaları karıştırıyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Bu sezon ligde 32 maça çıkan Miha Zajc, 9 gol 2 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Slovenya Milli Takımı'yla 34 karşılaşmada görev alan Zajc, bu maçlarda 7 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Fenerbahçe'nin 2019 yılında Empoli'den transfer ettiği Sloven orta saha, ilk etapta beklenen performansı sergileyemedi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Miha Zajc, sarı-lacivertlilere dönüşünde bambaşka bir kimlik kazandı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Grafiğini sürekli yükselten 27 yaşındaki futbolcu, takımın önemli isimleri arasına girdi.

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