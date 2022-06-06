Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Teknik direktör Jorge Jesus 'un raporuna göre önlem planını alan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yaşanması gündeme geldi.

BEKLENMEDİK AYRILIK ZAJC!

Öte yandan Fenerbahçe, bir diğer orta sahası Miha Zajc için de hatırı sayılır bir teklif aldı.