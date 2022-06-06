Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jorge Jesus 'kalsın' demişti ama...

Transferde hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe'de kadrodaki oyuncuların son durumu büyük önem taşıyor.
Transferde hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe'de kadrodaki oyuncuların son durumu büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertliler, transferde Brezilya ve Portekiz pazarına yöneldi.
Dünyaca ünlü hoca, yönetime sunduğu raporda mevcut kadrodan 12 ismin takımda tutulması yönünde görüş bildirdi.
Kadro iskeletini korumayı amaçlayan Jorge Jesus, yapılacak nokta atışı takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor.
Kapsamlı bir rapor hazırlayan Portekizli çalıştırıcı, kadroda düşünmediği isimleri de yönetime bildirdi.
İşte gözden çıkarılan isimler ve Fenerbahçe'deki beklenmedik ayrılık...
GUSTAVO ÜLKESİNE DÖNÜYOR!
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Luiz Gustavo takımdan ayrılıyor.
Üst üste 2 sezon takımın en önemli parçası olan Brezilyalı ön libero, bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formasını kaybetmişti.
Sarı-lacivertliler 1 yıl daha kontratı olan oyuncuyu göndermeye hazırlanıyor.
Form düşüklüğü, ilerleyen yaşı ve yüksek maaşı sebebiyle gözden düşen Luiz Gustavo'ya ülkesi Brezilya'dan talipler bulunuyor.
Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'nun bonservisinde zorluk çıkarmayacağı, asıl amacın oyuncunun maaş yükünden kurtulmak olduğu belirtiliyor.
NOVAK GÖZDEN ÇIKARILDI!
Beklenen performansı sergileyemeyen Filip Novak, gönderilecekler listesinde bulunuyor.
Çekyalı futbolcuya Süper Lig'den talipler olduğu ifade ediliyor.
Öte yandan sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile ilgili yeni bir girişim yapılmayacak.
Kim Min-Jae, Attila Szalai, Diego Rossi ve Crespo gibi isimlere ancak astronomik tekliflerin gelmesi durumunda satışa onay çıkacak.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre önlem planını alan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık yaşanması gündeme geldi.
Deneyimli çalıştırıcının takımda kalması yönünde rapor verdiği yıldız isme transfer teklifi geldi.
BEKLENMEDİK AYRILIK ZAJC!
Öte yandan Fenerbahçe, bir diğer orta sahası Miha Zajc için de hatırı sayılır bir teklif aldı.
Geçen sezon kiralandığı Genoa'nın kapısından dönen, 2021-22'de ise kariyerinin en verimli sezonunu geçiren Miha Zajc yuvadan uçabilir.
TORINO'DAN TEKLİF GELDİ!
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği haberde; Torino'nun, Sloven orta saha için Fenerbahçe'ye 4 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, bu rakamı kabul edebileceği aktarıldı.
İlk adımda Fenerbahçe'nin aklında oyuncuyu satma düşüncesi olmasa da tecrübeli ismin sözleşmesinin son yılına girmesi kafaları karıştırıyor.
Bu sezon ligde 32 maça çıkan Miha Zajc, 9 gol 2 asistlik katkı verdi.
Slovenya Milli Takımı'yla 34 karşılaşmada görev alan Zajc, bu maçlarda 7 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin 2019 yılında Empoli'den transfer ettiği Sloven orta saha, ilk etapta beklenen performansı sergileyemedi.
İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Miha Zajc, sarı-lacivertlilere dönüşünde bambaşka bir kimlik kazandı.
Grafiğini sürekli yükselten 27 yaşındaki futbolcu, takımın önemli isimleri arasına girdi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.