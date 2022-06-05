Haberler Fenerbahçe Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

Gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak isteyen ve bu bağlamda, ilk etapta teknik direktör konusunu sonlandıran Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a imzayı attırmıştı. Portekizli teknik direktör Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşma sağlamış ve görkemli bir başlangıç yapmıştı. Jesus'un Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından sarı lacivertliler, transferde hız arttırdı. Fenerbahçe, bir süredir Olympiakos'ta forma giyen kanat oyuncusu Georgios Masouras ile ilgilenirken, Yunan basınından konuya ilişkin heyecanlandıran bir gelişme, okuyuculara aktarıldı. Fenerbahçe'nin, Georgios Masouras ile anlaşma sağlanması beklendiği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomaç Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 10:29
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

İsmail Kartal ile yollarını resmen ayıran Fenerbahçe, takımın başına Jorge Jesus'u getirerek gelecek sezon için iddialı bir kadro kuracağının sinyallerini vermişti.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

Sarı lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda Jesus için imza töreni düzenlemiş ve Başkan Ali Koç başta olmak üzere; Jorge Jesus ve dev bir basın ordusu imza törenini takip etmişti.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

Fenerbahçe başkanı, Jesus'un imza töreninde yaptığı açıklamada transfer rotasına dair de önemli detaylar paylaşmıştı.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

Toplantıda, Jesus'un trasfer listesini aldıklarını ve mali olarak kendilerini sarsmayacak isimler olduğunu ifade etmişti.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

Bununla beraber Fenerbahçe başkanı Koç ve Jesus, transferde 'hücum gücü yüksek isimlere' öncelik vereceğini aktarmıştı.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

Bilindiği üzere Jesus, Benfica dahil olmak üzere Sporting ve Flamengo'da, hücum oyuncularının gol-asist rakamlarını yükseltiyor.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

Bu bağlamda bir kanar oyuncusu isteyen Fenerbahçe, uzun süredir Olympiakos forması giyen Masouras ile ilgileniyordu.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

Fenerbahçe ile beraber Trabzonspor'un da Masouras'a kanca attığı bilinirken, konuya ilişkin Yunan basınında önemli bir gelişme aktarıldı.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

'TRABZONSPOR RESMİ ADIM ATMADI! FENERBAHÇE...'
Yunan gazeteci Kostas Nikolakopoulos, Sport FM'e yaptığı konuşmada Georgios Masouras transferine dair tüm detayları paylaştı.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

Nikolapoulos, konuşmasında Trabzonspor'un da oyuncuyu istediği iddialarına yönelik 'resmi girişim yok' dedi.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

Trabzonspor'un Ocak transfer sezonunda oyuncuya resmen ilgi duyduğu ancak sezonun bitmesiyle beraber bir temasın olmadığını ifade etti.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMASINI BEKİYORUZ"
Nikolapoulos, konuşmasının devamında Fenerbahçe'ye dair transfer gelişmesini duyurdu.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

Yunan gazeteci, Fenerbahçe'nin Masouras ile anlaşmasını beklediklerini dile getirdi.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

SEMEDO DA GELECEK Mİ?
Öte yandan, Fenerbahçe'nin olası Kim Min-Jae satışıyla beraber Semedo için de girişimde bulunacağı iddia ediliyordu.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

Yunan gazeteci, sarı lacivertlilerin henüz Semedo için resmi görüşme yapmadığını dile getirdi.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

GEORGIOS MASOURAS KİMDİR?
1 Ocak 1994'te Yunanistan'da dünyaya gelen Masouras, 1.84 boyunda ve sol kanatta forma giyiyor.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan Masouras, tercih edilmesi halinde sağ kanatta ve forvet arkasında da oynayabiliyor.

Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

Masouras, kariyerine Apollon U20'de başladı. Daha sonra Ilysiakos, Panionios ve Olympiakos formalarını giydi.

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