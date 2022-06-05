Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

İsmail Kartal ile yollarını resmen ayıran Fenerbahçe , takımın başına Jorge Jesus 'u getirerek gelecek sezon için iddialı bir kadro kuracağının sinyallerini vermişti.

Sarı lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda Jesus için imza töreni düzenlemiş ve Başkan Ali Koç başta olmak üzere; Jorge Jesus ve dev bir basın ordusu imza törenini takip etmişti.