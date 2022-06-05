Yunan basını Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! "Georgios Masouras ile anlaşma..."

İsmail Kartal ile yollarını resmen ayıran Fenerbahçe, takımın başına Jorge Jesus'u getirerek gelecek sezon için iddialı bir kadro kuracağının sinyallerini vermişti.
İsmail Kartal ile yollarını resmen ayıran Fenerbahçe, takımın başına Jorge Jesus'u getirerek gelecek sezon için iddialı bir kadro kuracağının sinyallerini vermişti.
Sarı lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda Jesus için imza töreni düzenlemiş ve Başkan Ali Koç başta olmak üzere; Jorge Jesus ve dev bir basın ordusu imza törenini takip etmişti.
Fenerbahçe başkanı, Jesus'un imza töreninde yaptığı açıklamada transfer rotasına dair de önemli detaylar paylaşmıştı.
Toplantıda, Jesus'un trasfer listesini aldıklarını ve mali olarak kendilerini sarsmayacak isimler olduğunu ifade etmişti.
Bununla beraber Fenerbahçe başkanı Koç ve Jesus, transferde 'hücum gücü yüksek isimlere' öncelik vereceğini aktarmıştı.
Bilindiği üzere Jesus, Benfica dahil olmak üzere Sporting ve Flamengo'da, hücum oyuncularının gol-asist rakamlarını yükseltiyor.
Bu bağlamda bir kanar oyuncusu isteyen Fenerbahçe, uzun süredir Olympiakos forması giyen Masouras ile ilgileniyordu.
Fenerbahçe ile beraber Trabzonspor'un da Masouras'a kanca attığı bilinirken, konuya ilişkin Yunan basınında önemli bir gelişme aktarıldı.
'TRABZONSPOR RESMİ ADIM ATMADI! FENERBAHÇE...'
Yunan gazeteci Kostas Nikolakopoulos, Sport FM'e yaptığı konuşmada Georgios Masouras transferine dair tüm detayları paylaştı.
Nikolapoulos, konuşmasında Trabzonspor'un da oyuncuyu istediği iddialarına yönelik 'resmi girişim yok' dedi.
Trabzonspor'un Ocak transfer sezonunda oyuncuya resmen ilgi duyduğu ancak sezonun bitmesiyle beraber bir temasın olmadığını ifade etti.
"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMASINI BEKİYORUZ"
Nikolapoulos, konuşmasının devamında Fenerbahçe'ye dair transfer gelişmesini duyurdu.
Yunan gazeteci, Fenerbahçe'nin Masouras ile anlaşmasını beklediklerini dile getirdi.
SEMEDO DA GELECEK Mİ?
Öte yandan, Fenerbahçe'nin olası Kim Min-Jae satışıyla beraber Semedo için de girişimde bulunacağı iddia ediliyordu.
Yunan gazeteci, sarı lacivertlilerin henüz Semedo için resmi görüşme yapmadığını dile getirdi.
GEORGIOS MASOURAS KİMDİR?
1 Ocak 1994'te Yunanistan'da dünyaya gelen Masouras, 1.84 boyunda ve sol kanatta forma giyiyor.
Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan Masouras, tercih edilmesi halinde sağ kanatta ve forvet arkasında da oynayabiliyor.
Masouras, kariyerine Apollon U20'de başladı. Daha sonra Ilysiakos, Panionios ve Olympiakos formalarını giydi.
Masouras, bu sezon toplamda 46 maça çıkarken 12 gol 8 asist üretti ve 3188 dakika sahada kaldı.
Masouras, Yunanistan milli takımı ile de 23 maçta 3 gol üretti.