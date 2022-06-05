Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Mesut Özil için takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, "Yönetimin aldığı karar aynı şekilde devam edecek" diyerek kapıyı kapattı.
Her fırsatta "Fenerbahçe'den ayrılmayacağım" diyen Mesut'un başka bir kulübe gitmeyi reddetmesi ihtimali üzerine ise Sarı-Lacivertliler'de 33 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki iki sezon için 7 milyon Euro'yu (123 milyon TL) bulan maaşı endişe yaratmaya başladı.
MESUT ÖZİL NE YAPACAK?
Bu gelişme sonrası ise Sarı-Lacivertliler'de tüm gözler Mesut'a çevrildi.