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Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi yaşanıyor. İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan deneyimli oyuncuya yeni teknik adam Jorge Jesus da kapıları kapattı. Kanarya ile 2 yıl daha kontratı bulunan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerden 200 milyon lira kazanacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Mesut Özil için takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, "Yönetimin aldığı karar aynı şekilde devam edecek" diyerek kapıyı kapattı.

Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Her fırsatta "Fenerbahçe'den ayrılmayacağım" diyen Mesut'un başka bir kulübe gitmeyi reddetmesi ihtimali üzerine ise Sarı-Lacivertliler'de 33 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki iki sezon için 7 milyon Euro'yu (123 milyon TL) bulan maaşı endişe yaratmaya başladı.

Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

MESUT ÖZİL NE YAPACAK?

Bu gelişme sonrası ise Sarı-Lacivertliler'de tüm gözler Mesut'a çevrildi.

Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Daha önce yaptığı açıklamalarla futbolu Fenerbahçe forması altında bırakmak istediğini söyleyen ve mevcut sözleşmesini tamamlayacağını söyleyen Mesut Özil'in bu tavrında değişikliğe gidip gitmeyeceği konusu ise büyük bir merak konusu haline geldi.

Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan ve Sarı-Lacivertliler'den senelik 3.5 milyon Euro kazanan Mesut Özil'in sponsorluk ve diğer ödemelerle ise Sarı-Lacivertli kulübe yıllık maliyetinin 5.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Bu durumda ise 123 milyon TL net maaş kazancı olan yıldız futbolcunun önümüzdeki iki yıl için diğer ödemelerle alacağı 200 milyon TL'ye ulaşıyor.

Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı.

Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Mesut Özil geride kalan sezonda 26 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Yıldız oyuncu bu maçlarda 9 gollük performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Yıldız oyuncu son dönemde saha içinde yaptıklarından çok saha dışında yaptıklarıyla gündemde.

Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Mesut Özil geçtiğimiz günlerde Endonezya'ya gitmişti.

Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Özil'in Endonezya'ya ticari anlaşmalar nedeniyle gittiği ifade edilmişti.

Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Yıldız 10 numara ile ilgili çeşitli transfer iddiaları ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Özil ile MLS ekiplerinin ve Katar takımlarının ilgilendiği belirtilmişti.

Fenerbahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!

Mesut Özil ise yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de kalmak istediğini vurgulamıştı.

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