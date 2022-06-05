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FENERBAHÇE HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten flaş Jorge Jesus sözleri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la anlaşmaya varırken Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in Al-Hilal'de birlikte çalıştığı deneyimli teknik adamla ilgili sözleri yeniden gündem oldu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 09:49
FENERBAHÇE HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten flaş Jorge Jesus sözleri!

Jesus'a övgüler yağdıran Gomis, Al-Hilal'de birlikte çalıştığı deneyimli teknik adamla ilgili şunları dile getirdi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten flaş Jorge Jesus sözleri!

Büyük bir antrenör, büyük bir kalbi olan harika bir insan. Öğretmen demek istediğim bir koç.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten flaş Jorge Jesus sözleri!

Tıpkı bir okul hocası gibi, başından sonuna A'dan Z'ye her şeyi anlatır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten flaş Jorge Jesus sözleri!

Onunlayken çok yakınız ve çok güzel duygular hissediyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten flaş Jorge Jesus sözleri!

Flamengo'da değilken, onunla fena zaman geçirmedik, beraber yemek yedik.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten flaş Jorge Jesus sözleri!

Ona olan saygı ve sevgimi çok iyi biliyor. Bunun karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Kendisi, bana Al-Hilal forması giydiren kişidir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten flaş Jorge Jesus sözleri!

Çok sert ve oyuncularından çok şey bekleyen birisi. Bu şekilde oyuncusundan maksimum verim elde ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten flaş Jorge Jesus sözleri!

Bana da çok çok sert davrandı. Benden çok şey beklediği için idmandan gönderdiği bir zamanı hatırlıyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten flaş Jorge Jesus sözleri!

Maçlardan önceki günleri, baskının arttığı günleri hatırlıyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten flaş Jorge Jesus sözleri!

Çünkü saldırgan, öncü, lider olarak benden çok şey bekliyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten flaş Jorge Jesus sözleri!

Büyük maçlardan önce benimle alay ediyor ve sınırlarımı zorluyordu. İşe yarıyordu. Maçlarda gol atıp onunla kutluyordum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten flaş Jorge Jesus sözleri!

Gol atmak için duyduğum açlığı biliyor. Ben sadece gol için yaşıyorum. O da bunu fazlasıyla hissediyordu.

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