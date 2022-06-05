FENERBAHÇE HABERLERİ - Bafetimbi Gomis'ten flaş Jorge Jesus sözleri!

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Tecrübeli çalıştırıcı kariyerinde Benfica, Sporting ve Al-Hilal gibi önemli kulüplerde görev aldı.
Bu arada Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis'in, 2019'da eski hocası Jorge Jesus hakkında verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu.
Jesus'a övgüler yağdıran Gomis, Al-Hilal'de birlikte çalıştığı deneyimli teknik adamla ilgili şunları dile getirdi:
Büyük bir antrenör, büyük bir kalbi olan harika bir insan. Öğretmen demek istediğim bir koç.
Tıpkı bir okul hocası gibi, başından sonuna A'dan Z'ye her şeyi anlatır.
Onunlayken çok yakınız ve çok güzel duygular hissediyoruz.
Flamengo'da değilken, onunla fena zaman geçirmedik, beraber yemek yedik.
Ona olan saygı ve sevgimi çok iyi biliyor. Bunun karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Kendisi, bana Al-Hilal forması giydiren kişidir.
Çok sert ve oyuncularından çok şey bekleyen birisi. Bu şekilde oyuncusundan maksimum verim elde ediyor.
Bana da çok çok sert davrandı. Benden çok şey beklediği için idmandan gönderdiği bir zamanı hatırlıyorum.
Maçlardan önceki günleri, baskının arttığı günleri hatırlıyorum.
Çünkü saldırgan, öncü, lider olarak benden çok şey bekliyordu.
Büyük maçlardan önce benimle alay ediyor ve sınırlarımı zorluyordu. İşe yarıyordu. Maçlarda gol atıp onunla kutluyordum.
Gol atmak için duyduğum açlığı biliyor. Ben sadece gol için yaşıyorum. O da bunu fazlasıyla hissediyordu.