Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

Fenerbahçe, uzun süren uğraşlar sonrası dünayca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a imzayı attırırken, rotasını transfere çevirdi.
Fenerbahçe, uzun süren uğraşlar sonrası dünayca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a imzayı attırırken, rotasını transfere çevirdi.
Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un transfer listesi doğrultusunda yapılacak takviyeler için kolları sıvadı.
Süper Lig devi, geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın scoutingi doğrultusunda transferler yapmış, oldukça başarılı sonuçlar elde etmişti.
Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yi Çin liginden, Miguel Crespo'yu Portekiz 2. liginden getirmişti.
Her iki futbolcunun da yıldızını parlatan Fenerbahçe'ye, sezonun sona ermesiyle beraber teklifler yağmaya başlamıştı.
Gelecek sezon mutlak şampiyon olmak isteyen Fenerbahaçe, yapacağı takviyelerde finansal durumu da göz ardı etmeyecek.
Düşük maliyetli ve yetenkli isimleri kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, Jorge Jesus'un listesine göre hareket edecek.
"OFANSİF OYUNCULARA ODAKLANACAĞIZ"
Jesus, kendisi için düzenlene basın toplantısında transferlere ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;
"Hem bireysel olarak hem de kolektif olarak takımla ilgili gözlemlerimizi ve analizlerimizi yaptık. Gerçekten Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Ama biz aslında bu transfer döneminde ofansif anlamda biraz daha yaratıcılık katacak oyunculara odaklanacağız.
Bireysel olarak ofansif bölgede belirleyici olabilecek oyunculara odaklanacağız. Futbolda kolektif oyunu bireysel oyunla iyi bir şekilde birleştirmeniz gerekiyor.
Yetenekli oyuncunun yeteneğini sahaya yansıtabilmesini sağlamanız gerekiyor. Bize ön bölgede çözüm olabilecek ve taraftarlara da hoş gelebilecek, futbolun şov kısmını da güzel yansıtabilecek oyunculara odaklanacağız."
"TRANSFER LİSTESİ ÇOK ENTERESAN"
Bununla beraber Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Jesus'un transfer listesine dair yaptığı konuşmada 'listesi çok enteresan' diyerek şu konuşmayı yapmıştı;
"Transfer listesi çok enteresan. Aynen bizim durumda olan kulüplerin ihtiyaç duyacağı tarzda bir liste. Yani bir Crespo'lardan, bir Rossi'lerden tekrar konuşabileceğimiz tarzda bir liste. İnşallah en azından ilk iki tercihini gerçekleştirebiliriz. Her mevkii için diye dua ediyorum."
O İSİMLERDEN BİRİ ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un, transfer listesinden bir isim ortaya çıktı. Portekiz basını, bu sezon Gil Vicente'de 14 asist yaparak yıldızını parlatan Pedrinho'nun Türkiye'ye transfer olabileceğini ifade etti.
Haberde, "Türkiye'den 2 kulüp Pedrinho ile ilgileniyor" bilgisine yer verilirken, bu takımlardan birinin Fenerbahçe olabileceği gelen iddialar arasında.
ASİST MAKİNESİ
Pedrinho, bu sezon toplamda 37 karşılaşmada boy gösterirken, 1 gol üretti ve 14 asiste imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, 3185 dakika sahada kalmayı başardı.
Kariyerine Freamunde altyapısında başlayan Pedringo daha sonra Vila Mea, Paços Ferreira, Riga ve Gil Vicente'de oynadı. Pedrinho'nun piyasada değeri, transfermarkta göre 1.5 milyon euro.