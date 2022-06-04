Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllığına resmen anlaşma sağlarken, gözler transfere çevrildi. Finansal fair-play konusunda sorun yaşamak istemeyen sarı lacivertlilere Jorge Jesus, transfer listesini verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'un imza töreninde ifade ettiği, "Transfer listesi çok enteresan. Aynen bizim durumda olan kulüplerin ihtiyaç duyacağı tarzda bir liste. Yani bir Crespo'lardan, bir Rossi'lerden tekrar konuşabileceğimiz tarzda bir liste." ifadelerinin altında yatan isimler gün yüzüne çıkmaya başladı. Buna göre Fenerbahçe, orta saha pozisyonu için aradığı ismi buldu. Öte yandan Fenerbahçe ile beraber bir Türk kulübünün daha, yetenekli futbolcuya ilgi duyduğu ifade edildi. İşte detaylar... (Dış haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 14:02
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

Fenerbahçe, uzun süren uğraşlar sonrası dünayca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a imzayı attırırken, rotasını transfere çevirdi.

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un transfer listesi doğrultusunda yapılacak takviyeler için kolları sıvadı.

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

Süper Lig devi, geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın scoutingi doğrultusunda transferler yapmış, oldukça başarılı sonuçlar elde etmişti.

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yi Çin liginden, Miguel Crespo'yu Portekiz 2. liginden getirmişti.

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

Her iki futbolcunun da yıldızını parlatan Fenerbahçe'ye, sezonun sona ermesiyle beraber teklifler yağmaya başlamıştı.

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

Gelecek sezon mutlak şampiyon olmak isteyen Fenerbahaçe, yapacağı takviyelerde finansal durumu da göz ardı etmeyecek.

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

Düşük maliyetli ve yetenkli isimleri kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, Jorge Jesus'un listesine göre hareket edecek.

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

"OFANSİF OYUNCULARA ODAKLANACAĞIZ"
Jesus, kendisi için düzenlene basın toplantısında transferlere ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

"Hem bireysel olarak hem de kolektif olarak takımla ilgili gözlemlerimizi ve analizlerimizi yaptık. Gerçekten Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Ama biz aslında bu transfer döneminde ofansif anlamda biraz daha yaratıcılık katacak oyunculara odaklanacağız.

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

Bireysel olarak ofansif bölgede belirleyici olabilecek oyunculara odaklanacağız. Futbolda kolektif oyunu bireysel oyunla iyi bir şekilde birleştirmeniz gerekiyor.

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

Yetenekli oyuncunun yeteneğini sahaya yansıtabilmesini sağlamanız gerekiyor. Bize ön bölgede çözüm olabilecek ve taraftarlara da hoş gelebilecek, futbolun şov kısmını da güzel yansıtabilecek oyunculara odaklanacağız."

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

"TRANSFER LİSTESİ ÇOK ENTERESAN"
Bununla beraber Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Jesus'un transfer listesine dair yaptığı konuşmada 'listesi çok enteresan' diyerek şu konuşmayı yapmıştı;

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

"Transfer listesi çok enteresan. Aynen bizim durumda olan kulüplerin ihtiyaç duyacağı tarzda bir liste. Yani bir Crespo'lardan, bir Rossi'lerden tekrar konuşabileceğimiz tarzda bir liste. İnşallah en azından ilk iki tercihini gerçekleştirebiliriz. Her mevkii için diye dua ediyorum."

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

O İSİMLERDEN BİRİ ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un, transfer listesinden bir isim ortaya çıktı. Portekiz basını, bu sezon Gil Vicente'de 14 asist yaparak yıldızını parlatan Pedrinho'nun Türkiye'ye transfer olabileceğini ifade etti.

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

Haberde, "Türkiye'den 2 kulüp Pedrinho ile ilgileniyor" bilgisine yer verilirken, bu takımlardan birinin Fenerbahçe olabileceği gelen iddialar arasında.

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

ASİST MAKİNESİ
Pedrinho, bu sezon toplamda 37 karşılaşmada boy gösterirken, 1 gol üretti ve 14 asiste imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, 3185 dakika sahada kalmayı başardı.

Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

Kariyerine Freamunde altyapısında başlayan Pedringo daha sonra Vila Mea, Paços Ferreira, Riga ve Gil Vicente'de oynadı. Pedrinho'nun piyasada değeri, transfermarkta göre 1.5 milyon euro.

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