Jorge Jesus'un transfer hedeflerinden biri belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni 'Crespo'su Pedrinho olacak

"Hem bireysel olarak hem de kolektif olarak takımla ilgili gözlemlerimizi ve analizlerimizi yaptık. Gerçekten Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Ama biz aslında bu transfer döneminde ofansif anlamda biraz daha yaratıcılık katacak oyunculara odaklanacağız.