Jorge Jesus Fenerbahçe'nin yeni sezondaki oyun felsefesini açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus, Ülker Stadı'nda düzenlenen törenle 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Basın toplantısına "Hazır mısınız?" diyerek başlayan Portekizli çalıştırıcı, "Burada olmak benim için büyük bir gurur. Fenerbahçe'ye gelirken Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden biri başkanımızın beni çok istemesi. Taraftarlar da beni ne kadar çok istediğini gösterdiler. Benim ve oğlumun sosyal medya hesaplarını istila ettiler" ifadelerini kullandı.



KAZANMAK İÇİN HER İMKAN VAR

Maddi sebeplerden dolayı Fenerbahçe'ye gelmediğini vurgulayan Jesus, "Beni isteyen başka takımlar da vardı. Tutkulu taraftarlara sahip olan bir takımla çalışmak istiyordum. Ben de tutkuluyum. Ekibimle işimize güveniyoruz. Burada kazanmak için tüm imkanlara sahibiz. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Umarım beklentileri karşılarım" dedi. 67 yaşındaki hoca, oyun felsefesiyle ilgili de, "Ben ofansif oyuna çok önem veriyorum. Çalıştırdığım takımlar genelde çok gol atar. Benim için sadece galibiyet değil taraftarı eğlendirmek de önemlidir." yorumunu yaptı.



KADRO İYİ 4-5 TRANSFER YAPACAĞIZ

"Takımı biliyorum. Kaliteli oyuncular var. Bir kadro devrimi yapmayacağız, 4-5 oyuncu almak için uğraşacağız. Denge sağlamak ve takımın kalitesini artırmak istiyoruz. Analizlerimizi yaptık. Ofansif açıdan belirleyici, önde bireysel çözüm üretebilecek ve futbolun şov yönünü de yansıtabilecek oyunculara odaklanacağız. Bireysel oyunu, kolektif oyunla birleştirmemiz lazım. Alacağımız bazı oyuncular Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabilir; Miguel Crespo gibi...



"MESUT'LA İLGİLİ KARARA UYACAĞIM"

Jesus, Mesut Özil'le ilgili yönetimin aldığı 'karara' kendisinin de aynı şekilde devam edeceğini açıkladı. "Futbolda geçmişte başardığınız şeyler çok önemlidir. Bugünkü referansınızı oluşturur" diyen Jorge, "Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil de çok iyi bir geçmişe sahip. Benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara ben de aynı şekilde devam edeceğim" ifadesini kullandı. Jesus ayrıca, "Burada önemli olan Jesus ya da Mesut Özil değil. Önemli olan Fenerbahçe. Ben de F.Bahçe'deki oyuncularla oynayacağım" dedi.



SİSTEMİM RAKİBE GÖRE DEĞİŞİR

"Benim tek bir sistemim yok. Kariyerimde genellikle 4-4-2 sistemiyle oynadım. Ancak bu değişebilir. Rakibe ve maça göre değişiklikler gösterebilirsiniz. Hocaların A ve B planları olmalı. Futbolda sistem çok önemli ancak diğer faktörler de var. Elinizdeki oyuncular da önemli. Onlara uygun plan hazırlamalısınız."



"ALEX İLE GELMEDEN KONUŞTUM"

"Alex de Souza'nın bu kulüpte büyük bir tarihi var. Bu kulüp için bir idol. Ben de Brezilya'da çalıştım. Orada çok iyi arkadaşlarım var, Alex de onlardan biri, gelmeden önce konuştum. Her zaman efsaneleri hatırlamamız gerekiyor."



ARDA ÇOK DAHA İYİ OLACAK

"Arda Güler kariyerinin henüz başında. Çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Taktiksel açıdan da gelişerek çok daha iyi olacağını ve takımımıza yardım edeceğini düşünüyorum... Kim Min Jae de herkesin isteyeceği kadar iyi bir oyuncu. Tüm Avrupa kulüplerinde oynayabilir... İki aydır Fenerbahçe'nin oynadığı maçları izliyorum. Takımdaki herkesi bireysel anlamda çok iyi buldum."



ÖNCE HOCA SONRA BABA

"Oyuncularımdan beni büyük teknik direktör olarak görmelerini isterim. Sonra da bir baba olarak görebilirler."



SUÇU HAKEME ATMAMAK GEREK

"Hakemler tutkulu taraftarların olduğu her ülkede bir problem. Bu bir gerçek... Türkiye'de kaliteli ve büyük hakemler olduğunu biliyorum. Sonuç istediğiniz gibi olmadığında suçu hemen onlara atmamak gerekiyor. Ben buna dikkat ediyorum. Hakemlere inanıyorum."



HEP 1 YILLIK İMZALADIM

"Kontratın 1 yıllık olması benim için yeni değil. Portekiz dışında gittiğim tüm takımlarda hep böyle yaptım. Maddiyat değil, sportif kısmı daha çok önemsiyorum. İşler yolunda giderse kontratı yenileriz."



İSMAİL KARTAL FARK YARATTI

"İsmail Kartal ile konuşma fırsatım olmadı. Kendisi başarılı bir şekilde tamamladı. Büyük takımlar her zaman sezonu kupayla kapatmak ister. Kendisi bir fark yarattı. Bizim yapmamız gereken şey kaldığı yerden devam edip, kupalar kazanmak."



6-7 HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ

"5 haftamız olacak ilk maç öncesinde. O maç da çok önemli. Şampiyonlar Ligi ön elemesi. En iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Hem antrenman hem de maç yapmak istiyoruz. 6-7 hazırlık maçı oynayacağız." Ali Koç, Jesus'un yurt dışı kampı istemediğini, Samandıra ve Topuk Yaylası'nda çalışacaklarını açıkladı. Topbaşı ise 13 Haziran'da.