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Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Son dakika transfer haberleri: Al Rayyan'dan ayrılmaya hazırlanan James Rodriguez'in yeni adresiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Kolombiyalı yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 09:23
KEMAL TAMTÜRK
Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan'da forma giyen James Rodriguez, kulübünde zor günler yaşıyor.

Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Kolombiyalı futbolcu, Katar'dan ayrılmanın yollarını arıyor.

Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Al-Rayyan'da mutlu olmayan yıldız futbolcunun kariyerine nerede devam edeceği merak konusu oldu.

Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

2 aydır kulübünde forma giymeyen James Rodriguez, Kolombiya Milli Takımı'ndan da uzak kaldı.

Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

30 yaşındaki futbolcu Al-Rayyan'da son maçına 5 Mart'ta oynanan çeyrek finaldeki Al Wakrah'a karşı çıkmıştı.

Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

O tarihten bu yana sahalardan uzak kalan James Rodriguez, yaz transfer sezonunda kariyerinde yeni bir sayfa oluşturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Katar'dan ayrılmak için gün sayan Kolombiyalı futbolcunun Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.

Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Yıldız isme Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakın ilgisi devam ediyor.

Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Bunanla birlikte MLS ekibi Inter Miami, West Ham ve Atletico Madrid'in de James Rodriguez'i kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Al-Rayyan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

James Rodriguez, Avrupa'dan gelen transfer söylentileri hakkında konuştu.

Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

"ELİT SEVİYEYE GERİ DÖNMEM MÜMKÜN"

30 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Avrupa? Yakın zamanda transfer piyasası açılacak. Nereye gideceğim o zaman belli olur.

Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Elit seviyeye geri dönmem mümkün. Bu solak yakında nereye gidecek göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

YENİ DURAĞI İSPANYA

Kolombiya basınında çıkan haberde James Rodriguez'in yeni adresi duyuruldu. Haberde, Rodriguez'in yeni durağının İspanya olacağı yazıldı.

Galatasaray istiyordu! James Rodriguez'in yeni adresini duyurdular

Bu sezon Katar Ligi'nde 12 maçta forma giyen James Rodriguez, 4 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

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