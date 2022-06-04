Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, Jesus ile ilgili olarak, "Hocamızı açıkladık. Bize yakışır şekilde İsmail Kartal hocamızla vedalaşmamızı yaptık. 33 yıllık kariyerinde 15 takım çalıştıran, 834 maçta 2.04 puan ortalaması yakalayan, dünyanın 10 iyi teknik adamlarından biri olan, kupalar kazanmış, dünyaca ünlü bir teknik adamı takımımızın başına getirdik." dedi.

Koç, "Gönlümün bir yerinde bu çılgın hocayı getirme hayali vardı. Biz onu, o bizi sevdi. Kolay adam mı? Değil. Dünyanın en iyi 10 antrenöründen biri seçilmek kolay değil. Gücümüzün yettiği en iyi hocayı getirdik. İnşallah hocamızın mutluluğu, sonuçlar alındığında daha pekişmiş olur. Ağzınızla kuş tutarsanız tutun, o top 3 direğin arasından geçmediğinde hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor" ifadelerini kullandı.