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Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Jorge Jesus'u teknik direktörlük koltuğuna getiren Fenerbahçe'de, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli çalıştırıcının ekibi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin eski yıldızının Jorge Jesus'un ekibine katılacağını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 19:28
Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından İsmail Kartal'la da yollar ayrılmış oldu.

Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Sarı lacivertliler, 67 yaşındaki antrenöre imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Törende iddialı açıklamalarda bulunan Jesus, "Burada olmak benim için büyük bir gurur. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim" dedi.

Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Portekizli çalıştırıcı, "Beklentileri biliyordum. Buraya maddi sebeplerden dolayı gelmedim. Beni isteyen başka takımlar da vardı. Ben tutkulu bir takımı çalıştırmak istiyordum. Fenerbahçe de tutkulu bir camia. Bu yüzden buradayım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Jesus ayrıca, "Gereken imkanlara sahibiz. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Ben de bütün tutkumla buradayım. Benim çalışma metodum, Fenerbahçe taraftarına çok benziyor." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, Jesus ile ilgili olarak, "Hocamızı açıkladık. Bize yakışır şekilde İsmail Kartal hocamızla vedalaşmamızı yaptık. 33 yıllık kariyerinde 15 takım çalıştıran, 834 maçta 2.04 puan ortalaması yakalayan, dünyanın 10 iyi teknik adamlarından biri olan, kupalar kazanmış, dünyaca ünlü bir teknik adamı takımımızın başına getirdik." dedi.

Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Koç, "Gönlümün bir yerinde bu çılgın hocayı getirme hayali vardı. Biz onu, o bizi sevdi. Kolay adam mı? Değil. Dünyanın en iyi 10 antrenöründen biri seçilmek kolay değil. Gücümüzün yettiği en iyi hocayı getirdik. İnşallah hocamızın mutluluğu, sonuçlar alındığında daha pekişmiş olur. Ağzınızla kuş tutarsanız tutun, o top 3 direğin arasından geçmediğinde hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Koç ayrıca, "Bana göre atabileceğimiz en büyük kurşunu attık. İnşallah beklentilerimiz gerçekleşir ve şampiyon oluruz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi.

Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Brezilya basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, sarı lacivertliler, Jesus'un ekibine eski yıldızını dahil etme kararı aldı.

Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Globo'nun verdiği bilgiye göre, Mehmet Aurelio'nun Jorge Jesus'un ekibine katılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Aurelio'nun Fenerbahçe'de futbol menajeri olarak görev alacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Aurelio, 2003-2008 yılları arasında sarı lacivertlilerde forma giymişti.

Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Türk vatandaşı konumunda bulunan Aurelio, Erol Bulut döneminde de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

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