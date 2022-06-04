Fenerbahçe'ye tanıdık isim! Jorge Jesus'un ekibine katılacak

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından İsmail Kartal'la da yollar ayrılmış oldu.
Sarı lacivertliler, 67 yaşındaki antrenöre imza töreni düzenledi.
Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından İsmail Kartal'la da yollar ayrılmış oldu.
Sarı lacivertliler, 67 yaşındaki antrenöre imza töreni düzenledi.
Törende iddialı açıklamalarda bulunan Jesus, "Burada olmak benim için büyük bir gurur. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim" dedi.
Portekizli çalıştırıcı, "Beklentileri biliyordum. Buraya maddi sebeplerden dolayı gelmedim. Beni isteyen başka takımlar da vardı. Ben tutkulu bir takımı çalıştırmak istiyordum. Fenerbahçe de tutkulu bir camia. Bu yüzden buradayım." ifadelerini kullandı.
Jesus ayrıca, "Gereken imkanlara sahibiz. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Ben de bütün tutkumla buradayım. Benim çalışma metodum, Fenerbahçe taraftarına çok benziyor." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, Jesus ile ilgili olarak, "Hocamızı açıkladık. Bize yakışır şekilde İsmail Kartal hocamızla vedalaşmamızı yaptık. 33 yıllık kariyerinde 15 takım çalıştıran, 834 maçta 2.04 puan ortalaması yakalayan, dünyanın 10 iyi teknik adamlarından biri olan, kupalar kazanmış, dünyaca ünlü bir teknik adamı takımımızın başına getirdik." dedi.
Koç, "Gönlümün bir yerinde bu çılgın hocayı getirme hayali vardı. Biz onu, o bizi sevdi. Kolay adam mı? Değil. Dünyanın en iyi 10 antrenöründen biri seçilmek kolay değil. Gücümüzün yettiği en iyi hocayı getirdik. İnşallah hocamızın mutluluğu, sonuçlar alındığında daha pekişmiş olur. Ağzınızla kuş tutarsanız tutun, o top 3 direğin arasından geçmediğinde hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor" ifadelerini kullandı.
Koç ayrıca, "Bana göre atabileceğimiz en büyük kurşunu attık. İnşallah beklentilerimiz gerçekleşir ve şampiyon oluruz." şeklinde konuştu.
Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi.
Brezilya basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, sarı lacivertliler, Jesus'un ekibine eski yıldızını dahil etme kararı aldı.
Globo'nun verdiği bilgiye göre, Mehmet Aurelio'nun Jorge Jesus'un ekibine katılacağı belirtildi.
Aurelio'nun Fenerbahçe'de futbol menajeri olarak görev alacağı kaydedildi.
Aurelio, 2003-2008 yılları arasında sarı lacivertlilerde forma giymişti.
Türk vatandaşı konumunda bulunan Aurelio, Erol Bulut döneminde de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.