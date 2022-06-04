FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

MIHA ZAJC SEZONA DAMGA VURDU! Sloven futbolcu adeta geçtiğimiz sezonun en iyi isimlerden birisi oldu ve 41 karşılaşmada sahaya çıktı.

Transfermarkt'ta yer alan verilere göre ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre özellikle merkez orta sahasında geçiş oyununu daha hızlı yapmak isteyen Jesus buna göre ilk olarak Portekiz'de forma giyen o ismi istedi.