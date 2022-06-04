Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, takımın başına Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u getirdi. Tecrübeli hoca ile zafere yürümek isteyen sarı-lacivertlilerde şimdilerde ise en merak edilen konu ise takıma kimlerin katılacağı. Jorge Jesus açıklamasında "Ofansif anlamda yaratıcılık katacak oyunculara odaklanacağız." ifadelerini kullanmıştı. İşte Jesus'un listesinde olan 2 yıldız futbolcu ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Jorge Jesus için imza töreni düzenlendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Törende önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ardından Jorge Jesus açıklamalar yaparken, sonrasında basın mensuplarının sorularına yanıt verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Portekizli teknik adam kadro ve transfer ile ilgili de flaş açıklamalarda bulunmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

"KADRO DEVRİMİ YAPMAYACAĞIZ"

"Takımın içinde bulunduğu durumun farkındayım. alacağımız bazı oyuncular Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Crespo gibi. Bizim için önemli olan kaliteyi artırabilmek. Kadro devrimi yapmayacağız.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

4-5 oyuncu alacağız. Bunun için uğraşacağız. Kadro planlaması hakkında çok fazla toplantı yaptık.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Kulübün maddi şartları imkanında elimizden geleni yapacağız."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

"TRANSFERDE OFANSİF OYUNCULAR…"

(Transfer rotası): "Hem bireysel olarak hem kolektif olarak takımla ilgili gözlemlerimizi yaptık.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Çok kaliteli oyuncular var. Ofansif anlamda yaratıcılık katacak oyunculara odaklanacağız.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Yetenekli oyuncunun yeteneğini sahaya yansıtabilmesini sağlamanız gerekiyor. Futbolun şov kısmını da yansıtabilecek oyunculara odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

TAKIMI YAKINDAN TAKİP EDİYORDU

Portekizli hocanın yaklaşık 3 aydır takımı yakından takip ettiği ve bütün planlarını ona göre yaptığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

67 yaşındaki hoca özellikle 4-3-1-2 ve 3-4-2-1 sistemini son dönemlerde tercih etti.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Fenerbahçe'de bu sezon sol bekte Ferdi Kadıoğlu, Novak ve Szalai forma şansı buldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Orta sahada ise Crespo, Zajc, Mert Hakan ve İrfan Can daha fazla süre alan isimler oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Hücum gücü yüksek ve rakip alan baskısı yüksek bir takım yaratmak isteyen Jesus ilk olarak sol bek ve orta saha transferi talep etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

FERDİ BU SEZON NE YAPTI?

Ferdi bu sezon 38 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asist üretti. 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

NOVAK BU SEZON NE YAPTI?

Çekyalı futbolcu bu sezon 27 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

31 yaşındaki futbolcu da 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

SZALAI BU SEZON NE YAPTI?

Sezon boyunca stoper pozisyonda görev yapan Attila Szalai, bu sezon 43 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Macar savunma oyuncusu bu maçlarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Portekizli hoca ise orta saha konusunda da arayışlara hız verdi. Geçen sezon sergilenen performanslardan memnun kalan Jorge Jesus yine de o bölgeye takviye talep etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

CRESPO GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Portekizli futbolcu geçen sezon 29 maçta 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Crespo'nun 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

MIHA ZAJC SEZONA DAMGA VURDU!

Sloven futbolcu adeta geçtiğimiz sezonun en iyi isimlerden birisi oldu ve 41 karşılaşmada sahaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

27 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 9 gol, 2 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Transfermarkt'ta yer alan verilere göre ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre özellikle merkez orta sahasında geçiş oyununu daha hızlı yapmak isteyen Jesus buna göre ilk olarak Portekiz'de forma giyen o ismi istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

JESUS TAM NOT VERDİ YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ!

Orta sahada görev alan Diego Pinto, bu sezon oynadığı 34 maçta 14 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Hücum gücü oldukça yüksek olan Pinto özellikle uzaktan çektiği şutlarla öne çıkan bir isim.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

DIEGO PINTO KİMDİR?

29 Haziran 1999 doğumlu olan 22 yaşındaki futbolcu gelecek adına çok önemli bir isim.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Jesus'un tam not verdiği futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

JESUS HÜCUMCU BEK İSTEDİ LİSTEDE BREZİLYALI YILDIZ VAR

Portekizli hoca gelecek sezon özellikle kanat beklerinin daha çok öne çıkması için bu bölgeye Osayi temposunda bir oyuncu istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Jesus'un birinci sırasındaki ismi ise Athletico Paranaense'de forma giyen Abner oldu.

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