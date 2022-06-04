FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus Jorge Jesus'un istediği futbolcular belli oldu! 2 bomba birden...

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Jorge Jesus için imza töreni düzenlendi.
Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Jorge Jesus için imza töreni düzenlendi.
Törende önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ardından Jorge Jesus açıklamalar yaparken, sonrasında basın mensuplarının sorularına yanıt verildi.
Portekizli teknik adam kadro ve transfer ile ilgili de flaş açıklamalarda bulunmuştu.
"KADRO DEVRİMİ YAPMAYACAĞIZ"
"Takımın içinde bulunduğu durumun farkındayım. alacağımız bazı oyuncular Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabilir.
Crespo gibi. Bizim için önemli olan kaliteyi artırabilmek. Kadro devrimi yapmayacağız.
4-5 oyuncu alacağız. Bunun için uğraşacağız. Kadro planlaması hakkında çok fazla toplantı yaptık.
Kulübün maddi şartları imkanında elimizden geleni yapacağız."
"TRANSFERDE OFANSİF OYUNCULAR…"
(Transfer rotası): "Hem bireysel olarak hem kolektif olarak takımla ilgili gözlemlerimizi yaptık.
Çok kaliteli oyuncular var. Ofansif anlamda yaratıcılık katacak oyunculara odaklanacağız.
Yetenekli oyuncunun yeteneğini sahaya yansıtabilmesini sağlamanız gerekiyor. Futbolun şov kısmını da yansıtabilecek oyunculara odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
TAKIMI YAKINDAN TAKİP EDİYORDU
Portekizli hocanın yaklaşık 3 aydır takımı yakından takip ettiği ve bütün planlarını ona göre yaptığı öğrenildi.
67 yaşındaki hoca özellikle 4-3-1-2 ve 3-4-2-1 sistemini son dönemlerde tercih etti.
Fenerbahçe'de bu sezon sol bekte Ferdi Kadıoğlu, Novak ve Szalai forma şansı buldu.
Orta sahada ise Crespo, Zajc, Mert Hakan ve İrfan Can daha fazla süre alan isimler oldu.
Hücum gücü yüksek ve rakip alan baskısı yüksek bir takım yaratmak isteyen Jesus ilk olarak sol bek ve orta saha transferi talep etti.
FERDİ BU SEZON NE YAPTI?
Ferdi bu sezon 38 karşılaşmada görev aldı.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asist üretti. 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
NOVAK BU SEZON NE YAPTI?
Çekyalı futbolcu bu sezon 27 karşılaşmada görev aldı.
31 yaşındaki futbolcu da 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
SZALAI BU SEZON NE YAPTI?
Sezon boyunca stoper pozisyonda görev yapan Attila Szalai, bu sezon 43 maçta görev aldı.
Macar savunma oyuncusu bu maçlarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Portekizli hoca ise orta saha konusunda da arayışlara hız verdi. Geçen sezon sergilenen performanslardan memnun kalan Jorge Jesus yine de o bölgeye takviye talep etti.
CRESPO GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Portekizli futbolcu geçen sezon 29 maçta 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Crespo'nun 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
MIHA ZAJC SEZONA DAMGA VURDU!
Sloven futbolcu adeta geçtiğimiz sezonun en iyi isimlerden birisi oldu ve 41 karşılaşmada sahaya çıktı.
27 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 9 gol, 2 asist üretti.
Transfermarkt'ta yer alan verilere göre ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre özellikle merkez orta sahasında geçiş oyununu daha hızlı yapmak isteyen Jesus buna göre ilk olarak Portekiz'de forma giyen o ismi istedi.
JESUS TAM NOT VERDİ YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ!
Orta sahada görev alan Diego Pinto, bu sezon oynadığı 34 maçta 14 gol kaydetti.
Hücum gücü oldukça yüksek olan Pinto özellikle uzaktan çektiği şutlarla öne çıkan bir isim.
DIEGO PINTO KİMDİR?
29 Haziran 1999 doğumlu olan 22 yaşındaki futbolcu gelecek adına çok önemli bir isim.
Jesus'un tam not verdiği futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.
JESUS HÜCUMCU BEK İSTEDİ LİSTEDE BREZİLYALI YILDIZ VAR
Portekizli hoca gelecek sezon özellikle kanat beklerinin daha çok öne çıkması için bu bölgeye Osayi temposunda bir oyuncu istedi.
Jesus'un birinci sırasındaki ismi ise Athletico Paranaense'de forma giyen Abner oldu.
ABNER KİMDİR?
27 Mayıs 2000 doğumlu olan Abner'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.
Brezilyalı futbolcu bu sezon 24 maçta 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı.