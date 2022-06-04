Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

İddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı.
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İddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı.
"GELECEK SEZON EN BÜYÜK FAVORİM F.BAHÇE!" | DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN...
Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler, hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor.
Teknik direktörlüğe dünyaca ünlü Jorge Jesus'u getiren yönetim, transferde de nokta atışı isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Fenerbahçe kariyerine hızlı bir giriş yapan Portekizli çalıştırıcı, yönetime transfer listesini verdi.
Takımın iskeletinin büyük ölçüde korunmasını isteyen deneyimli hoca, bir süredir izlediği takımın eksik bölgelerini belirledi.
Hücum hattında takımın gol yükünü çekecek isimlerin varlığına dikkat çeken Jorge Jesus, sol beke de takviye istedi.
Filip Novak'ın istikrarsız görüntüsü nedeniyle o bölgede Ferdi Kadıoğlu şans bulmuştu.
Takımdaki rotasyonu güçlü tutmayı hedefleyen 67 yaşındaki çalıştırıcı, geniş bir oyuncu havuzu oluşturdu.
Orjin bir sol bek transferi yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldı.
FENERBAHÇE'DE MARCELO HEYECANI!
Sol bek arayışlarına geçen Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı yaşanıyor.
Marcelo'nun Real Madrid'deki 15 yıllık kariyeri sona erdi.
Brezilyalı yıldız, İspanyol devine Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile veda etti.
Fransa'da oynanan finalde Liverpool'u 1-0 mağlup eden eflatun-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü.
Real Madrid'de uzun süre forma giyen Marcelo, takımdan duygusal bir şekilde ayrıldı.
34 yaşındaki yıldızın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuş durumda.
Brezilya ve ABD'den de teklifler alan Marcelo'nun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi.
Birçok talibi olan Marcelo'nun yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Brezilya basını, yıldız sol bekin, Fenerbahçe'ye transferi konusunda gündem yaratan bir iddiada bulundu.
JORGE JESUS TAKIMA İSTEDİ!
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Real Madrid'den ayrılan Marcelo'nun takıma katılmasını istedi.
ROBERTO CARLOS DEVREYE GİRDİ!
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Marcelo için Roberto Carlos devreye girdi.
Bir dönem sarı-lacivertlilerde forma giyen Roberto Carlos, vatandaşına transfer tavsiyesinde bulundu.
5 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEDİ!
Foot221'de yer alan haberde; Fenerbahçe yönetiminin, Marcelo'ya yıllık 5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
Marcelo'nun, Roberto Carlos'un referansıyla bu teklife 'evet' dediği ifade edildi.
Real Madrid'de 15 yıllık kariyerine son veren 34 yaşındaki oyuncu, İspanyol deviyle ilk sezonunda vatandaşı Roberto Carlos'la aynı takımdaydı. Ardından Carlos Türkiye'ye giderek Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
Uzun yıllar Real Madrid forması giyen Marcelo, İspanyol devinde toplam 557 maça çıktı.
Bu maçlarda 41 gol ve 103 asistlik performans sergiledi.
34 yaşındaki Marcelo'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.