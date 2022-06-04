Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor. Direkt katkı verecek isimlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Real Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü yıldız Marcelo ile anlaşma sağladı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Roberto Carlos'un vatandaşı Marcelo'yu Fenerbahçe'ye transfer olması konusunda ikna ettiği ortaya çıktı. Tarafların el sıkıştığı ve Marcelo'nun yapılan teklife 'Evet' dediği öğrenildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları ve yıldız sol bekin alacağı maaş... (Fotomac.com.tr | Dış haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 18:21 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 19:16
Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Fenerbahçe kariyerine hızlı bir giriş yapan Portekizli çalıştırıcı, yönetime transfer listesini verdi.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Takımın iskeletinin büyük ölçüde korunmasını isteyen deneyimli hoca, bir süredir izlediği takımın eksik bölgelerini belirledi.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Hücum hattında takımın gol yükünü çekecek isimlerin varlığına dikkat çeken Jorge Jesus, sol beke de takviye istedi.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Filip Novak'ın istikrarsız görüntüsü nedeniyle o bölgede Ferdi Kadıoğlu şans bulmuştu.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Takımdaki rotasyonu güçlü tutmayı hedefleyen 67 yaşındaki çalıştırıcı, geniş bir oyuncu havuzu oluşturdu.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Orjin bir sol bek transferi yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldı.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Fransa'da oynanan finalde Liverpool'u 1-0 mağlup eden eflatun-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Real Madrid'de uzun süre forma giyen Marcelo, takımdan duygusal bir şekilde ayrıldı.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

34 yaşındaki yıldızın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuş durumda.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Brezilya ve ABD'den de teklifler alan Marcelo'nun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Birçok talibi olan Marcelo'nun yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Brezilya basını, yıldız sol bekin, Fenerbahçe'ye transferi konusunda gündem yaratan bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

5 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEDİ!
Foot221'de yer alan haberde; Fenerbahçe yönetiminin, Marcelo'ya yıllık 5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Marcelo'nun, Roberto Carlos'un referansıyla bu teklife 'evet' dediği ifade edildi.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Real Madrid'de 15 yıllık kariyerine son veren 34 yaşındaki oyuncu, İspanyol deviyle ilk sezonunda vatandaşı Roberto Carlos'la aynı takımdaydı. Ardından Carlos Türkiye'ye giderek Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Uzun yıllar Real Madrid forması giyen Marcelo, İspanyol devinde toplam 557 maça çıktı.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

Bu maçlarda 41 gol ve 103 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe Marcelo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı maaş

34 yaşındaki Marcelo'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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