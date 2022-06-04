FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus oldu.
Portekizli antrenör sarı lacivertli kulüp ile resmi imzayı attı ve görevine başladı.
Fenerbahçe taraftarları, Jesus'un göreve gelişiyle birlikte Mesut Özil kararını heyecanla bekliyordu.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus oldu.
Portekizli antrenör sarı lacivertli kulüp ile resmi imzayı attı ve görevine başladı.
Fenerbahçe taraftarları, Jesus'un göreve gelişiyle birlikte Mesut Özil kararını heyecanla bekliyordu.
Deneyimli çalıştırıcı Özil'in takıma dönüp dönmeyeceği söylentilerine son noktayı koydu.
İmza töreninin ardından konuşan Jesus, "Hocalar oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar sizi bugünkü referansı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor."
"Mesut Özil ise gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var."
Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim.
Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Burada her zaman öncelik Fenerbahçe.
Ben de buradaki oyuncularla oynayacağım" diye konuştu.
Öte yandan bu gelişme İngiltere'de de gündem oldu.
Başta Mesut'un eski takımı Arsenal taraftarları olmak üzere birçok İngiliz taraftar, flaş yorumlarda bulundu.
İşte A Spor editörlerinden Fatih Burak Yıldırım'ın İngiliz basına dayandırdığı Mesut Özil yorumları...
"Sonuç olarak Arsenal haklıydı"
"Mesut kariyerinin sonuna geldi ancak nedense insalar bunu kabullenemiyor"
Bir kullanıcı ise Özil'in ayrılışının ardından Arsenal'i suçlayan taraftarları hedef alarak;
"Şimdi kulüp mü, futbolcu mu? Elbette soru sormanın zamanı"
"Çok abartılan ve fazla ödenen Arsenal futbolcuları kayboldu. Bay abartılanın bir sonraki durağı ABD"