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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından en çok merak edilen konuların başında Mesut Özil geliyordu. Yeni hoca ile tecrübeli futbolcunun geri dönüp dönmeyeceği netlik kazandı. Jesus, Fenerbahçe yönetiminin verdiği karara uyacağını açıkladı. Jesus'un bu kadarının ardından Mesut Özil İngiltere'de gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 11:01
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

Portekizli antrenör sarı lacivertli kulüp ile resmi imzayı attı ve görevine başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

Fenerbahçe taraftarları, Jesus'un göreve gelişiyle birlikte Mesut Özil kararını heyecanla bekliyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

Deneyimli çalıştırıcı Özil'in takıma dönüp dönmeyeceği söylentilerine son noktayı koydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

İmza töreninin ardından konuşan Jesus, "Hocalar oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar sizi bugünkü referansı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

"Mesut Özil ise gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Burada her zaman öncelik Fenerbahçe.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

Ben de buradaki oyuncularla oynayacağım" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

Öte yandan bu gelişme İngiltere'de de gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

Başta Mesut'un eski takımı Arsenal taraftarları olmak üzere birçok İngiliz taraftar, flaş yorumlarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

İşte A Spor editörlerinden Fatih Burak Yıldırım'ın İngiliz basına dayandırdığı Mesut Özil yorumları...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

"Sonuç olarak Arsenal haklıydı"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

"Mesut kariyerinin sonuna geldi ancak nedense insalar bunu kabullenemiyor"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil için olay yorum: Kariyeri bitti

Bir kullanıcı ise Özil'in ayrılışının ardından Arsenal'i suçlayan taraftarları hedef alarak;

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