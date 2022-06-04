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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Jorge Jesus'u 1 yıllığına takımın başına getirdi. Sarı-lacivertlilerde yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan kimlerin ayrılacağı da merak ediliyor. Tecrübeli teknik adam Jesus da takımdan ayrılacak isimleri belirlemiş durumda. İşte Fenerbahçe'de ayrılması beklenen 5 isim...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 12:40
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

Fenerbahçe'de 2022- 23 sezonunun yapılanmasında takımda ayrılıklar yaşanacağının açıklanması dikkatleri 'Kimlerin gideceği' sorusuna çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

Berke Özer ve Jose Sosa, sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak ilk isimler olarak ön plana çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

OZAN TUFAN KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyunculardan olan Ozan Tufan yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünülmüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

Ozan için Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın devrede olduğı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

Ancak sarı-lacivertli yönetimden gelen açıklamada siyah-beyazlılardan ilginin geçen sezon olduğu, bu sezon bir girişimin bulunmadığı ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

ÖZİL'İ VETO ETTİ!
Jorge Jesus, düzenlenen imza töreninde Mesut Özil için yönetimin aldığı kararın devam edeceğini açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

Jorge Jesus'un bu kararında oynatmak istediği sistemde Özil'e yer olmadığı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

3 AYRILIK DAHA!
Berke Özer ve Jose Sosa'nın ardından kiralıktan dönecek bazı isimlere de veda edilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

Fenerbahçe ile sözleşmeleri devam eden Samatta, Lemos ve Meyer'e gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

AYRILACAK OYUNCU SAYISI ARTABİLİR
Akşam'ın haberine göre; Sözleşmeleri devam eden ancak gözden çıkarılan başka isimlerle de yol ayrılımına gelinebileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

LUIZ GUSTAVO'YA ÜLKESİNDEN TALİP!
Sarı-lacivertlilerin maaş yükünden kurtulmak istediği Luiz Gustavo'ya ülkesinden talip çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

Brezilya Ligi ekibi Botafogo'nun, deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

Jesus'un basın toplantısında genellikle 4-4-2 taktiği üzerine oynadığını açıklamasının ardından forvet oyuncularının durumu merak edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

Jesus'un genellikle tercihlerinden pivot santrfor önceliği bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

Bununla birlikte geçen sezon oldukça performansı düşük olan Valencia için de Jesus kararını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

ENNER VALENCIA YOL AYRIMINDA!
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen katkıyı sağlayamayan Enner Valencia da topun ağzına gelen isimler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

VALENCIA'YA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Meksika ekiplerinin kıskacında olan Enner Valencia'dan bonservis geliri kazanmak isteyen Fenerbahçe, 32 yaşındaki forvetin transferinde zorluk çıkarmayacak. Jorge Jesus'un da ayrılığa onay verdiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

Ekvadorlu golcünün, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemek istediği ve düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamayı amaçladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

ENNER VALENCIA DA TRANSFERE SICAK

Net ve bitirici bir forvet almayı planlayan Fenerbahçe'de bu sezonu da hamle oyuncusu olarak geçirmek istemeyen Enner Valencia da transferine sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus neşteri vurdu! 5 isim yolcu

Enner Valencia, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de 33 maçta 13 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.

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