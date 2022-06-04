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FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Jorge Jesus'a kavuşan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yönetime geniş bir rapor sunan deneyimli çalıştırıcının, transfer listesindeki isimler ortaya çıkmaya başladı. Hücum hattında kaliteyi artırmak için kolları sıvayan Portekizli hoca, gözünü Atletico Madrid'in yeni transferine çevirdi. İspanyol devinde teknik direktör Diego Simeone'nin takımdaki rekabeti göz önünde bulundurarak genç oyuncunun başka bir takıma kiralanmasına sıcak bakabileceği iddia edildi. Fenerbahçe'nin son durumunu yakından takip ettiği 22 yaşındaki hücum oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (Fotomac.com.tr | Dış haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 21:25 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 21:25
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus transfer için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

İmza töreninde konuşan Portekizli çalıştırıcı, gelecek sezonki ilk hedefin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu dile getirmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Bir süredir hasretini çekilen şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-lacivertlilerde kadro yapılanması büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

1 senelik sözleşmeye imza atan Portekizli hoca, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Takımla ilgili raporunu oluşturan Jorge Jesus, yönetime transfer listesini iletti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Kanarya'da öncelik verilen mevkiler belli oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Hücum hattında kaliteyi artıracak isimlerin önemine vurgu yapan deneyimli hoca, santrfor ve kanatları işaret etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Sezonu erken açacak takımlardan biri olan Fenerbahçe, işini erken bitirip yeni sezona bir an önce hazırlanmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Süper Lig şampiyonluğunun yanında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalmak isteyen Kanarya'da temaslar bu hedefler doğrultusunda yapılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, hocanın transfer listesinde enterasan isimler olduğunu ifade etmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Portekizli teknik adamın, ülkesinden ve Brezilya'dan geniş bir oyuncu ağı olduğu ve tercihlerini genelde bu taraflardan yaptığı biliniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Jorge Jesus'un yönetime sunduğu listede hangi oyuncuların olduğu belli olmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Sol beke Real Madrid'den Marcelo'nun getirilmesini isteyen deneyimli hoca, gözünü hücum hattına çevirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Jorge Jesus, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yeni transferine kancayı taktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

mundodeportivo'nun haberine göre; Atletico Madrid'in gelecek sezonki ilk transferi Samuel Lino olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

22 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz Ligi ekibi Gil Vicente'de gösterdiği performansla dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Harika bir sezon geçiren Brezilyalı futbolcu, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin radarına takıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Yapılan görüşmeler sonucu 6.5 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

KİRALANMASINA SICAK BAKIYOR!
La Liga ekibinde teknik direktör Diego Simeone'nin hücumdaki yüksek rekabeti göz önünde bulundurup Lino'nun kiralanmasına sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Şimdiden Samuel Lino'yu kiralamak isteyen kulüpler bulunduğu ve Atletico Madrid'in kapısını çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

JORGE JESUS İSTİYOR!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, yönetimden Samuel Lino'nun kiralanmasını istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Sarı-lacivertlilerin genç futbolcunun son durumunu yakından takip ettiği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Sol kanat mevkisinde forma giyen Lino, santrfor ve sağ kanat bölgelerinde de görev alabiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Kariyerine Brezilya'nın Sao Bernardo kulübünde başlayan Samuel Lino, 2018 yılında Flamengo U20 takımına kiralandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Başarılı hücum oyuncusu kiralıktan döndükten sonra Portekiz'in Gil Vicente takımına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Burada gösterdiği performansla göz dolduran Samuel Lino, İspanyol devi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

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