FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, hocanın transfer listesinde enterasan isimler olduğunu ifade etmişti.

Portekizli teknik adamın, ülkesinden ve Brezilya'dan geniş bir oyuncu ağı olduğu ve tercihlerini genelde bu taraflardan yaptığı biliniyor.