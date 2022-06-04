FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Simeone'den o yıldızı istedi! Kiralık geliyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus transfer için kolları sıvadı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus transfer için kolları sıvadı.
İmza töreninde konuşan Portekizli çalıştırıcı, gelecek sezonki ilk hedefin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu dile getirmişti.
Bir süredir hasretini çekilen şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-lacivertlilerde kadro yapılanması büyük önem taşıyor.
1 senelik sözleşmeye imza atan Portekizli hoca, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı bir giriş yaptı.
Takımla ilgili raporunu oluşturan Jorge Jesus, yönetime transfer listesini iletti.
Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Kanarya'da öncelik verilen mevkiler belli oldu.
Hücum hattında kaliteyi artıracak isimlerin önemine vurgu yapan deneyimli hoca, santrfor ve kanatları işaret etti.
Sezonu erken açacak takımlardan biri olan Fenerbahçe, işini erken bitirip yeni sezona bir an önce hazırlanmayı amaçlıyor.
Süper Lig şampiyonluğunun yanında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalmak isteyen Kanarya'da temaslar bu hedefler doğrultusunda yapılıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, hocanın transfer listesinde enterasan isimler olduğunu ifade etmişti.
Portekizli teknik adamın, ülkesinden ve Brezilya'dan geniş bir oyuncu ağı olduğu ve tercihlerini genelde bu taraflardan yaptığı biliniyor.
Jorge Jesus'un yönetime sunduğu listede hangi oyuncuların olduğu belli olmaya başladı.
Sol beke Real Madrid'den Marcelo'nun getirilmesini isteyen deneyimli hoca, gözünü hücum hattına çevirdi.
Jorge Jesus, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yeni transferine kancayı taktı.
mundodeportivo'nun haberine göre; Atletico Madrid'in gelecek sezonki ilk transferi Samuel Lino olacak.
22 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz Ligi ekibi Gil Vicente'de gösterdiği performansla dikkat çekti.
Harika bir sezon geçiren Brezilyalı futbolcu, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin radarına takıldı.
Yapılan görüşmeler sonucu 6.5 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma sağlandı.
KİRALANMASINA SICAK BAKIYOR!
La Liga ekibinde teknik direktör Diego Simeone'nin hücumdaki yüksek rekabeti göz önünde bulundurup Lino'nun kiralanmasına sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
Şimdiden Samuel Lino'yu kiralamak isteyen kulüpler bulunduğu ve Atletico Madrid'in kapısını çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.
JORGE JESUS İSTİYOR!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, yönetimden Samuel Lino'nun kiralanmasını istediği öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin genç futbolcunun son durumunu yakından takip ettiği bildirildi.
Sol kanat mevkisinde forma giyen Lino, santrfor ve sağ kanat bölgelerinde de görev alabiliyor.
Kariyerine Brezilya'nın Sao Bernardo kulübünde başlayan Samuel Lino, 2018 yılında Flamengo U20 takımına kiralandı.
Başarılı hücum oyuncusu kiralıktan döndükten sonra Portekiz'in Gil Vicente takımına transfer oldu.
Burada gösterdiği performansla göz dolduran Samuel Lino, İspanyol devi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.