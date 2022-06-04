Haberler Fenerbahçe "En üst düzey hocayı getirdik"

"En üst düzey hocayı getirdik"

İmza törenine katılan başkan Ali Koç, "Bir Türk takımının getirebileceği en üst düzey hocayı getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Jesus'un aldığı kupaları, çalıştığı takımları konuşmaya bile gerek yok. En önemlisi her zaman 2 puan ortalamanın üstünde olmasıdır" dedi. Görüşmelerin başında diğer adayın (Löw) daha olacak gibi durduğunu da belirten Koç, "Yolda bazen işler değişiyor. Tam tersi oldu. Jesus gittiği her takımda 1 yıllık anlaşmış. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadığı zaman buraya olan bağları, hisleri güçlenecektir. Bununla ilgili tereddütüm yok" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
"En üst düzey hocayı getirdik"

İmza törenine katılan başkan Ali Koç, "Bir Türk takımının getirebileceği en üst düzey hocayı getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Jesus'un aldığı kupaları, çalıştığı takımları konuşmaya bile gerek yok. En önemlisi her zaman 2 puan ortalamanın üstünde olmasıdır" dedi. Görüşmelerin başında diğer adayın (Löw) daha olacak gibi durduğunu da belirten Koç, "Yolda bazen işler değişiyor. Tam tersi oldu. Jesus gittiği her takımda 1 yıllık anlaşmış. Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadığı zaman buraya olan bağları, hisleri güçlenecektir. Bununla ilgili tereddütüm yok" şeklinde konuştu

İSİMLERİN HİÇBİRİ ÇIKMADI
Jesus ile kadro ve transfer planlaması konusunda toplantı yaptıklarını belirten Koç: "Hocamız eksik bölgelerimiz için en az 5'er alternatif hazırladı. Hepsi kulübümüzün ekonomik durumuna uygun, ulaşılabilir isimler. Ve bu isimlerin hiçbir tanesi basında çıkmadı. Umarım ilk iki sırada olanları kendisine alabiliriz."

KIM'İ TUTMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
Ali Koç, 3 oyuncuya teklifler olduğunu açıkladı: "Rossi ve Crespo'ya ilgi yüksek. Kim'i tutmak her zaman zor diye söylemiştim. Dünya çapında bir oyuncu. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Umarım kampa yetişecek. Onu da tutmak için elimizden geleni yapacağız. Gelen teklifler var. Hoca da tutmak istiyor. Ama 'Rekor bir rakam gelirse, yerlerini doldururuz' dedi. Umarım bunların hiçbirini değerlendirmek zorunda kalmayız."

İSMAİL HOCAYA MİNNETTARIZ
İsmail Kartal'a tekrar teşekkür eden Ali Koç, "Bu karar nisan, mayıs ayında filizlenmedi. Sezonu istediğimiz yerde bitiremedik. İsmail Kartal ile son 17 haftanın lideri olsak da, ilk haftanın lideri olsak da genel anlamda istediğimiz gibi olmadı. İsmail hocaya teşekkür ediyorum. Zor anda görev aldı. Ancak asıl teşekkürü yarın (bugünkü kongrede) yapacağız."

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