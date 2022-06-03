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Jorge Jesus’tan 1 yıllık imza

Ve Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de... Kanarya, İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik direktör ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 67 yaşındaki hoca, 3 milyon euro garanti ücret alacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
Jorge Jesus’tan 1 yıllık imza

Ve Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de... Kanarya, İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik direktör ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 67 yaşındaki hoca, 3 milyon euro garanti ücret alacak. KAP'a gönderilen açıklama şöyle: "Şirketimiz, 2022-23 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur..." Portekiz ve Brezilya basını, Jesus'un F.Bahçe'de 7 milyon euro kazanacağını iddia etmişti.

ADINI TARİHE YAZDIRACAK
Jesus'un transferi kulüp hesaplarından, "Ailemize hoş geldin" videosu ile tanıtıldı. Resmi sitede, "Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki sezon Fenerbahçemizin başında olacak. Jesus'a, adını takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz" denildi... Jesus'un kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 kupa kazandığı, 2,04'lük puan ortalaması yakaladığı hatırlatıldı.

TÖREN BUGÜN STATTA
Jorge Jesus için bugün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni gerçekleştirilecek... Saat 15.00'te başlayacak organizasyonda taraftarlar da yer alacak. En az 20 bin kişinin katılımı bekleniyor. Jesus törende basın mensuplarının sorularına da yanıt verecek.

HARİKA KARŞILAMA OLAĞANÜSTÜ ŞEHİR
Portekizli çalıştırıcı dün sabah Samandıra'ya giderek Can Bartu Tesisleri'ni ve antrenman sahasını gezdi... Yönetici Selahattin Baki'nin eşlik ettiği tecrübeli teknik adam, 5 yıldızlı kulüp logosu önünde poz verdi... Jesus kişisel sosyal medya hesabından, "Harika bir karşılama. Olağanüstü bir şehir. İnanılmaz insanlar" paylaşımında bulundu.

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