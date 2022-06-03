Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus açıklamalarda bulunuyor! | CANLI

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirildi. Portekizli dünyaca ünlü antrenör, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli takıma bağlayacak olan sözleşmeye imza atıyor. Jesus imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

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"Bizi izleyen tüm taraftarlarımıza, basın mensuplarına, yöneticilerimize, herkese hoş geldiniz diyorum. Burada önemli bir imza töreni için bulunuyoruz. Ben çok az konuşacağım. Hocamız konuşmalı. Zor bir karar benim için, bizim için. Ancak; bu karar Nisan ya da Mayıs ayında alınan bir karar olmadı. Sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. İsmail Kartal ile başarılı olsak da sezonu 2. sırada bitirmemiz hedeften uzak kaldığımız anlamında. İsmail Hoca'ya teşekkür ederim. Ama asıl teşekkürü kongre üyelerinin önünde yapacağız."