Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için planlamalar devam ediyor. Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler transferde gaza bastı. Jorge Jesus'un Brezilya'dan eski öğrencilerini Fenerbahçe'ye getirmek istediği ileri sürüldü. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve Jesus'un istediği isimler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 10:05
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki teknik direktörün yeni sezonda sarı-lacivertli takımı çalıştıracağı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Kariyerinde Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo'yu çalıştıran Jesus'un ulusal ve uluslararası toplam 19 kupa kazandığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Açıklamada, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz." denildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

MAAŞI 3 MİLYON EURO

Öte yandan Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Jorge Jesus'un 3 milyon euro garanti ücret alacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u takımın başına getirmesinin ardından gözler transfere çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Başkan Ali Koç katıldığı bir programda 4 yada 5 transfere ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Her ne kadar sezona kötü bir girş yapsa da sarı-lacivertlilerde bazı isimler Avrupa devlerini peşine taktılar.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

O İSİMLERİN BAŞINDA KIM MIN JAE

Adı birçok takımla anılan Güney Koreli stoper için en ciddi aday Tottenham takımı olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Kim Min Jae bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 39 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

25 yaşındaki savunma oyuncusu bu mücadelelerde 1 gol kaydederken, 3268 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Başkan Ali Koç'un, "Onu transfer ederken burda tutmanın zor olacağını biliyorduk. Ama yeni sezonda bizimle olmasını istiyoruz" ifadeleri transferin önünü kapattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

CRESPO'DA YAKIN TAKİBE ALINDI
Sezon başında transferiyle tepki alan ancak gösterdiği performansla mest eden Crespo için en güçlü aday Atletico Madrid.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon tüm kulvarlada 29 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Portekizli oyuncu bu maçlarda 3 gol, 3 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

ZAJC YENİDEN DOĞDU TALİPLERİ ARTTI!

27 yaşındaki futbolcu adeta küllerinde doğdu ve performansıyla sezona damga vurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Sloven futbolcu bu sezon 41 karşılaşmada sahaya çıkarken 9 gol, 2 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Miha Zajc'ın sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

OSAYI SAMUEL SAĞ BEKTE BÜYÜLEDİ

Sezona belki de sağ bekte yapabilir mi sorularıyla başlayan Osayi Samuel öyle bir performans sergilediki İngilizler peşine düştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Özellikle atletikliği ve fizik gücü ile öne çıkan Osayi için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

30 Haziran 2025 yılında sözleşmesi sona erecek Nijeryalı futbolcu bu sezon 43 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

24 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 2 gol, 5 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Bununla birlikte başkan Ali Koç bu isimleri takımda tutup üzerine daha da güçlü bir kadro oluşturmak için Jesus'a tam yetki verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

BAŞKAN "4-5 TRANSFER" DEDİ! JESUS LİSTEYİ VERDİ!

Kendine has bir oyun sistemi olan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de bu oyunu oynatabilmek için yeni transferlere ihtiyacı olduğunu söyledi ve istediği isimleri yönetime verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

ESKİ ÖĞRENCİLERİNİ GETİRİYOR

Brezilya basınında yer alan haberde Jorge Jesus'un 2 eski öğrencisi için devreye girdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Jorge Jesus'un Willian Arao ve Bruno Henrique için ısrarcı olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Haberde Willian Arao ve Bruno Henrique'nin Fenerbahçe'nin radarında olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Jesus'un oyun sisteminde ön libero'nun olmazsa olmaz bir mevkii olduğu bu nedenle Willian Arao'yı istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

WILLIAN ARAO KİMDİR?

3 Aralık 1992 yılında Sao Paulo'da dünyaya gelen Willian Arao, profesyonel kariyerine Corinthias'ın B takımında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

2016 yılının ilk ayında Botafogo takımında Flamengo'ya transfer olan 29 yaşındaki futbolcu 6 sezondur Flamengo forması giyiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

31 Aralık 2023 yılında sözleşmesi sona erecek futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Willian Arao bu sezon çıktığı 25 karşılaşmada 5 gol 2 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

BRUNO HENRIQUE KİMDİR?

30 Aralık 1990'da Belo Horizonte'de dünyaya gelen Brunp Henrique kariyerine Uberlandia EC takımında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

2019 yılında Santos'tan transfer edilen yıldız futbolcu için 5.5 milyon Euro borservis bedeli ödendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

31 Aralık 2023 yılında sözleşmesi sona erecek futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

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