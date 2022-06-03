FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus Brezilya'dan 2 eski öğrencisini getiriyor!

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki teknik direktörün yeni sezonda sarı-lacivertli takımı çalıştıracağı bildirildi.
Kariyerinde Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo'yu çalıştıran Jesus'un ulusal ve uluslararası toplam 19 kupa kazandığı belirtildi.
Açıklamada, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz." denildi.
MAAŞI 3 MİLYON EURO
Öte yandan Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Jorge Jesus'un 3 milyon euro garanti ücret alacağı aktarıldı.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u takımın başına getirmesinin ardından gözler transfere çevrildi.
Başkan Ali Koç katıldığı bir programda 4 yada 5 transfere ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.
Her ne kadar sezona kötü bir girş yapsa da sarı-lacivertlilerde bazı isimler Avrupa devlerini peşine taktılar.
O İSİMLERİN BAŞINDA KIM MIN JAE
Adı birçok takımla anılan Güney Koreli stoper için en ciddi aday Tottenham takımı olduğu öğrenildi.
Kim Min Jae bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 39 maça çıktı.
25 yaşındaki savunma oyuncusu bu mücadelelerde 1 gol kaydederken, 3268 dakika süre aldı.
Başkan Ali Koç'un, "Onu transfer ederken burda tutmanın zor olacağını biliyorduk. Ama yeni sezonda bizimle olmasını istiyoruz" ifadeleri transferin önünü kapattı.
CRESPO'DA YAKIN TAKİBE ALINDI
Sezon başında transferiyle tepki alan ancak gösterdiği performansla mest eden Crespo için en güçlü aday Atletico Madrid.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon tüm kulvarlada 29 maça çıktı.
Portekizli oyuncu bu maçlarda 3 gol, 3 asist üretti.
Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.
ZAJC YENİDEN DOĞDU TALİPLERİ ARTTI!
27 yaşındaki futbolcu adeta küllerinde doğdu ve performansıyla sezona damga vurdu.
Sloven futbolcu bu sezon 41 karşılaşmada sahaya çıkarken 9 gol, 2 asist üretti.
Miha Zajc'ın sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.
OSAYI SAMUEL SAĞ BEKTE BÜYÜLEDİ
Sezona belki de sağ bekte yapabilir mi sorularıyla başlayan Osayi Samuel öyle bir performans sergilediki İngilizler peşine düştü.
Özellikle atletikliği ve fizik gücü ile öne çıkan Osayi için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
30 Haziran 2025 yılında sözleşmesi sona erecek Nijeryalı futbolcu bu sezon 43 maçta görev aldı.
24 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 2 gol, 5 asist üretti.
Bununla birlikte başkan Ali Koç bu isimleri takımda tutup üzerine daha da güçlü bir kadro oluşturmak için Jesus'a tam yetki verdi.
BAŞKAN "4-5 TRANSFER" DEDİ! JESUS LİSTEYİ VERDİ!
Kendine has bir oyun sistemi olan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de bu oyunu oynatabilmek için yeni transferlere ihtiyacı olduğunu söyledi ve istediği isimleri yönetime verdi.
ESKİ ÖĞRENCİLERİNİ GETİRİYOR
Brezilya basınında yer alan haberde Jorge Jesus'un 2 eski öğrencisi için devreye girdiği iddia edildi.
Jorge Jesus'un Willian Arao ve Bruno Henrique için ısrarcı olduğu kaydedildi.
Haberde Willian Arao ve Bruno Henrique'nin Fenerbahçe'nin radarında olduğu yazıldı.
Jesus'un oyun sisteminde ön libero'nun olmazsa olmaz bir mevkii olduğu bu nedenle Willian Arao'yı istediği aktarıldı.
WILLIAN ARAO KİMDİR?
3 Aralık 1992 yılında Sao Paulo'da dünyaya gelen Willian Arao, profesyonel kariyerine Corinthias'ın B takımında başladı.
2016 yılının ilk ayında Botafogo takımında Flamengo'ya transfer olan 29 yaşındaki futbolcu 6 sezondur Flamengo forması giyiyor.
31 Aralık 2023 yılında sözleşmesi sona erecek futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.
Willian Arao bu sezon çıktığı 25 karşılaşmada 5 gol 2 asistlik katkı sağladı.
BRUNO HENRIQUE KİMDİR?
30 Aralık 1990'da Belo Horizonte'de dünyaya gelen Brunp Henrique kariyerine Uberlandia EC takımında başladı.
2019 yılında Santos'tan transfer edilen yıldız futbolcu için 5.5 milyon Euro borservis bedeli ödendi.
31 Aralık 2023 yılında sözleşmesi sona erecek futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.
Sol kanat oynayan yıldız futbolcu bu sezon 18 maçta 3 gol 5 asist yaptı.