Fenerbahçe Portekizli hocası Jorge Jesus ile sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Portekizli dünyaca ünlü antrenör, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

"Herkese iyi günler. Burada olmak benim için büyük bir gurur. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Buradaki beklentileri de biliyordum. Buraya gelmemdeki etkenlerden biri başkanımızın beni istemesi, taraftarlarımızın istemesi. Benim, oğlumun ve ekibimin sosyal medya hesaplarını istila ettiler. Maddi sebeplerden gelmedim. İsteyen başka takımlar da vardı. Ben tutkulu bir takımda çalışmak istemiştim. Tüm tutkumla buradayım. Taraftarlarımız gibi tutkuyla Fenerbahçe'ye bağlıyım. Umarım beklentileri karşılarım.



Burada başarılı olmak için her imkana sahibiz. O yüzden bu sene şampiyon olmak istiyoruz."

"FENERBAHÇE MAÇLARI HAFIZAMDA"



"Benfica, yıllar önce Fenerbahçe maçında şanslı mıydı? Penaltılar..."



Jesus: O seneki Fenerbahçe çok kuvvetliydi. Ama futbolda şans da lazım. Şans bizim için belirleyici oldu. Fenerbahçe maçları hafızamda yer ediniyor.

"SİSTEM MAÇA GÖRE DEĞİŞİR!"



"Oyun hakkında, futbol hakkında sorular sorulması iyidir. Her hocanın A ve B planı olması lazım. Futbolda temel şey sistem. Ama başka önemli faktörler var. Örneğin; oyuncularımız çok önemli. Ben 4-4-2 sistemiyle oynadım. Maça ve rakibe göre sistem değişebilir."

"KIM MIN-JAE VE ARDA GÜLER"



"Yaklaşık 2.5 aydır takımın maçlarını izliyorum. Kim, herkesin isteyebileceği bir oyuncu. Tüm Avrupa kulüplerinde oynayabilir. Arda da çok genç ve yetenekli bir oyuncu. Gençlere dikkat etmek gerekiyor. Daha iyi olacak. Taktiksel açıdan da gelişip takımımıza yardım edeceğine inanıyorum."

MESUT ÖZİL SÖZLERİ:

Futbolda tabii ki geçmişteki başarılar önemlidir. Referansınızı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil de çok iyi bir geçmişe sahip. Benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynen devam edeceğim.



Burada önemli olan Jorge Jesus ya da Mesut Özil değil. Burada önemli olan Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe'deki oyuncularla oynayacağım.

TRANSFER LİSTESİNDEKİ İSİMLER



"Tabii ki takımın içindeki durumu biliyorum. Maddi durumdan bahsediyorum. Alınacak oyuncular Türkiye'de tanınmıyor olabilir. Kadro devrimi yapmayacağız. Kadroda denge sağlamak istiyoruz. 4-5 oyuncu transferi yapacağız, uğraşacağız. Kadro planlaması konusunda çok fazla toplantı yaptık. Elimizden geleni yapacağız.



Hem bireysel olarak hem de kolektif olarak analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Ofansif açıdan daha fazla yaratıcı oyunculara ihtiyacımız var. Belirleyici olabilecek oyunculara odaklanacağız. Futbolda yetenekli oyuncunun yeteneğini sahaya yansıtabilmesini sağlamak gerekiyor. Ön bölgede oynayabilecek, göze hoş gelecek futbolculara da odaklanacağız."



JORGE JESUS'UN MAAŞI



Ali Koç: "Mesut Özil geldiğinde de maaşıyla ilgili benzer tartışmalar yapıldı. Arsenal'de o kadar alıyor, buraya gelmez demişlerdi. Aynı şeyi Jesus için de söyleyebilirim. Cevap vermeyi gereksiz buluyorum"

"İŞLER YOLUNDA GİDERSE SÖZLEŞMEYİ UZATIRIZ"



"Belirttiğim gibi; Fenerbahçe'nin şartları en iyi seviyede. Büyük takımlarda çalıştım ve bu kıyası yapabiliyorum. Bahanemiz yok. Kontrat konusunda bu benim için yeni değil. 1 yıllık imza atarım. Maddiyat değil, sportif kısmı daha çok önemsiyorum. İşler yolunda giderse kontratı yenileriz. Portekiz dışında çalıştığımda her zaman bunu yaptım."

"TÜRKİYE'DE BÜYÜK HAKEMLER VAR"



"Hakemler konusuna gelince... Aslında tutkulu taraftarların olduğu yerde bir problemdir. Türkiye'de kaliteli ve büyük hakemler olduğunu biliyorum. Sonuç istediğiniz gibi olmadığında hakemleri suçlamamak gerekiyor. Buna dikkat ediyorum."

"İçinde bulunduğumuz durum hiç kolay değil. Milli maçlar devam ediyor. Oyuncularla çalışabilmek için toplamda 5 haftamız olacak. Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yaklaşık olarak 6-7 tane hazırlık maçı oynamak istiyoruz."

ALEX DE SOUZA AÇIKLAMASI

Alex'in bu kulüpte çok büyük bir tarihi var. Brezilya'da çok iyi arkadaşlarım var, Alex de onlardan biri. Her zaman efsaneleri hatırlamamız gerekiyor. Bu yüzden gelmeden onunla konuştum.

Fenerbahçe taraftarı gerçekten 12. oyuncu. Büyük bir takımı büyük yapan, taraftarlar ve kupalarıdır. Bizim de yapmamız gereken, onları kupalarla taçlandırmak. Her antrenörün kendi metodu vardır. Ofansif oyuna çok önem veriyorum. Çalıştırdığım takımlar genelde çok fazla gol atarlar. Galip gelmek önemlidir ama tek şey değildir. Taraftarlara güzel futbol izletmemiz de gerekiyor.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:



"Bizi izleyen tüm taraftarlarımıza, basın mensuplarına, yöneticilerimize, herkese hoş geldiniz diyorum. Burada önemli bir imza töreni için bulunuyoruz. Ben çok az konuşacağım. Hocamız konuşmalı. Zor bir karar benim için, bizim için. Ancak; bu karar Nisan ya da Mayıs ayında alınan bir karar olmadı. Sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. İsmail Kartal ile başarılı olsak da sezonu 2. sırada bitirmemiz hedeften uzak kaldığımız anlamında. İsmail Hoca'ya teşekkür ederim. Ama asıl teşekkürü kongre üyelerinin önünde yapacağız."

"ALTERNATİFLERDEN BİRİYLE KARTAL ÇALIŞACAKTI"



"Geldiğimiz nokta itibarıyla imkanlarımızın el verdiği çerçevede dünya çapında kendini kanıtlamış hoca hedefimizi açık açık paylaşmıştık. İsmail Kartal ile konuşmuştuk. Bu konuyu ifade etmiştim. Alternatiflerden biriyle hocamız Kartal çalışacaktı. O da önemliydi.



Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonra Jesus ile konuştuk. Kendisi o dönem futbol dahi konuşmak istemiyordu."



"BİR TÜRK TAKIMININ GETİREBİLECEĞİ EN ÜST DÜZEY HOCA"



"Diğer aday olgunlaşıyordu. Ama futbol bu. Her şey değişebiliyor. Daha sonra Jesus ile görüşmelerimiz arttı. Sıklaştırdık. Mayıs ayının başlarına doğru daha somutlaşmaya başladı. Meğerse hocamız Slavia Prag maçından itiberen takımı incelemeye başlamış. Tabii biz bunlardan çok sonra haberdar olduk. Kimyamız uyuşuyor. Fenerbahçe'nin tarihi, büyüklüğü, tekrar şampiyon olma ve tarih yazma düşüncesi hocamızın ilgisini çekiyor. Dünya çapında, bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye hocanı getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada huzurunuzda olmaktan son derece mutlu ve memnunuz. İnşallah gelecek sezon her kulvarda başarılı olacağız. Diğer takımlarla ilgili daha sonra açıklamalarımız olacak."



"HOCAMIZ BEKLENTİLERİMİZİ BİLİYOR"



"Hocamızın istatistiklerini konuşmaya gerek yok. Ama her zaman 2 puan averajının üstünde olduğu görülüyor. Hocamız, bizim beklentimizi, hedeflerimizi biliyor ve tanıyor. Bu işimizi kolaylaştırdı. Çok fazla talibi vardı. Kendisi bize hiç renk vermedi. Bütün fırsatları inceledikten sonra ülkemizin 100. yılında Fenerbahçe'yi çalıştırmaya karar verdi."

"HOCAMIZ BİZE ÖDEVLERİ VERDİ"



"Kendisi 3 gündür burada. Stadı, tesisleri gezdi. Çok önemli geri dönüşler yaptı. Fenerbahçe'nin imkanlarını beğendi. Samandıra, otobüs, duvarlarda olması gereken şeyler. Makinelerin konumundan tutun, duvardaki fotoğraflara kadar pek çok konuda bize ev ödevlerini verdi. İnşallah biz de geri kalanlarını tamamlamayı arzu ediyoruz."



"HER YERDE 1 YIL İLE BAŞLAMIŞ"



"Hocamız 1 yıllık anlaşma yapmak istedi. Sebebini kendi anlatır ama her yerde öyle başlamış. Biz onu o da bizi tanıyacak. Fenerbahçe'deki duygu ve hisleri güçlenecektir."



"HER BÖLGE İÇİN ALTERNATİFLİ TRANSFER LİSTESİ"



"Önümüzdeki yılın planıyla ilgili toplantı yaptık. Hocamız eksik bölgeleri tespit etti. Her bir bölge için 5'er alternatif var. Bu isimlerin hiçbiri basında yok. Ayrıca bu isimler ulaşılabilir ve mali durumumuza uygun oyuncular. Sizler sayesinde çıkan isimlerin hiçbiri yok."