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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Jorge Jesus'la anlaşmaya vardı. Portekizli çalıştırıcı ile 1 yıllık mukavele yapılması kafalarda soru işareti yaratmıştı. Bunun sebebi ise belli oldu. İşte merak edilen o sorunun yanıtı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 09:17
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

Fenerbahçe uzun süren bekleyişin ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus'ta mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

Kulüpten yapılan açıklamada 68 yaşındaki çalıştırıcının 2022-23 sezonunda takımın başında olacağı belirtilirken "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz" denildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildirimde de Jesus'un 3 milyon euro garanti ücret alacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

Fenerbahçe taraftarından binlerce mesaj aldığını belirten deneyimli çalıştırıcı açıklamasında şunları söyledi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

Çok mutluyum. İlk hedefimiz lig şampiyonluğu çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. İlk hedefimiz bu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağız. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemizle taraftarlarımızı mutlu edebiliriz. Yaşa Fenerbahçe.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

Öte yandan anlaşmanın 1 yıllık olması kafalarda soru işareti yarattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

İşte Hürriyet'te yer alan habere göre bu sorunun yanıtı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

ANLAŞMA NEDEN 1 YILLIK?

Fenerbahçe, Jesus'un 2022-23 sezonunda takımın başında olacağını açıklarken anlaşmanın neden 1 yıllık olduğu merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

- Özellikle yabancı teknik adamlar uzun süreli kontrat talep ederken Jesus'un tersi bir talepte bulunması iyi niyet göstergesi olarak değerlendirldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

- Tecrübeli hoca takımı 8 yıl sonra şampiyon yapmayı ve takımı Devler Ligi'ne götürdükten sonra kararını yıl sonuna bırakmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

- Tazminatı önemsemediğini ve başarıya odaklı olduğunu 1 yıllık kontratla belgeledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

- Flamengo'da da 1 yıllık kontrat isteyen ve pandemi yüzünden ayrılan Jesus farklı bir ülkede kendisini ve kariyerini bağlamak istemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

- İki taraf için de en iyi seçim kontratın 1 yıllık olmasıydı, başarı gelirse sözleşme uzatılabilecek.

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