FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus neden 1 yıllık imza attı? İşte yanıtı

Fenerbahçe uzun süren bekleyişin ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus'ta mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe uzun süren bekleyişin ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus'ta mutlu sona ulaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada 68 yaşındaki çalıştırıcının 2022-23 sezonunda takımın başında olacağı belirtilirken "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz" denildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildirimde de Jesus'un 3 milyon euro garanti ücret alacağı aktarıldı.
Fenerbahçe taraftarından binlerce mesaj aldığını belirten deneyimli çalıştırıcı açıklamasında şunları söyledi:
Çok mutluyum. İlk hedefimiz lig şampiyonluğu çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. İlk hedefimiz bu.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağız. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz.
Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemizle taraftarlarımızı mutlu edebiliriz. Yaşa Fenerbahçe.
Öte yandan anlaşmanın 1 yıllık olması kafalarda soru işareti yarattı.
İşte Hürriyet'te yer alan habere göre bu sorunun yanıtı...
ANLAŞMA NEDEN 1 YILLIK?
Fenerbahçe, Jesus'un 2022-23 sezonunda takımın başında olacağını açıklarken anlaşmanın neden 1 yıllık olduğu merak konusu oldu.
- Özellikle yabancı teknik adamlar uzun süreli kontrat talep ederken Jesus'un tersi bir talepte bulunması iyi niyet göstergesi olarak değerlendirldi.
- Tecrübeli hoca takımı 8 yıl sonra şampiyon yapmayı ve takımı Devler Ligi'ne götürdükten sonra kararını yıl sonuna bırakmak istiyor.
- Tazminatı önemsemediğini ve başarıya odaklı olduğunu 1 yıllık kontratla belgeledi.
- Flamengo'da da 1 yıllık kontrat isteyen ve pandemi yüzünden ayrılan Jesus farklı bir ülkede kendisini ve kariyerini bağlamak istemedi.
- İki taraf için de en iyi seçim kontratın 1 yıllık olmasıydı, başarı gelirse sözleşme uzatılabilecek.