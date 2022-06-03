Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonun son bölümünde müthiş bir performans sergileyen Arda Güler, Avrupa futbolunun en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin süper yeteneği, Avrupa'nın en değerli 10 liginde oynayan 21 yaş altı oyuncular arasında en fazla gol beklentisi (xG) üreten futbolcu olmayı başardı. Genç yıldız adayı, ortaya koyduğu performansla adından çokça söz ettirirken; 250 ligdeki futbolcu ve takımları 100 üzerindeki parametrede karşılaştıran Comparisonator'ın tespit ettiği istatistikleri gündem yarattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasını terlettiği 12 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

Takvim'in derlediği habere göre 17 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'nın zirvesine oturdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

Genç yıldız adayı, ortaya koyduğu performansla adından çokça söz ettirirken; 250 ligdeki futbolcu ve takımları 100 üzerindeki parametrede karşılaştıran Comparisonator'ın tespit ettiği istatistikleri gündem yarattı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

Arda Güler, 95 futbolcunun olduğu listede 1 numaraya yerleşti.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

Avrupa'nın en değerli 10 liginde oynayan 21 yaş altı oyuncular arasında 90 dakika başına en fazla gol beklentisi (xG) üreten futbolcu olmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

0.54'lük gol beklentisine yol açan Arda; 0.39'la ikinci sırada yer alan Spezia'lı Eddie Salcedo, 0.33'le üçüncü olan Dortmund'lu Guiseppe Reyna ve 0.30'luk beklentiyle dördüncü sırada bulunan Bayern Münih'li Jamal Musiala'yı geçmeyi bildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

Listede Arda Güler'in geride bıraktığı isimler arasında Florian Wirtz, Pedri ve Bellingham gibi çok önemli yıldızlar da yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

Söz konusu Comparisonator istatistiğinde değerlendirmeye dahil edilen ligler içinde İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Belçika, Ukrayna, Hollanda, Portekiz ve bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

Geçtiğimiz sezonun son bölümünde müthiş bir performans sergileyen Arda Güler, Avrupa futbolunun en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

ARDA GÜLER KİMDİR?
25 Şubat 2005''de Altındağ, Ankara'da doğan Arda Güler, orta saha mevkiinde oynayan Türk futbolcu.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin altyapı takımında forma giydi. 2019 yılında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

Fenerbahçe ile ilk maçına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki karşısında çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

Süper Lig'deki ilk maçına ligin ikinci haftasında oynanan Antalyaspor maçının 87. dakikasında Kim Min-Jae'in yerine girerek dahil oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

Arda, bu maçta Fenerbahçe formasıyla ilk asistini 89. dakikada Miha Zajc'a yaptı. Fenerbahçe, maçı 2-0 kazandı.

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