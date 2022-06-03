FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler istatistikleri parçaladı! Avrupa'nın en iyisi

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasını terlettiği 12 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasını terlettiği 12 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Takvim'in derlediği habere göre 17 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'nın zirvesine oturdu.
Genç yıldız adayı, ortaya koyduğu performansla adından çokça söz ettirirken; 250 ligdeki futbolcu ve takımları 100 üzerindeki parametrede karşılaştıran Comparisonator'ın tespit ettiği istatistikleri gündem yarattı.