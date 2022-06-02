Jorge Jesus'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "Şampiyon olmaya geldim"

Fenerbahçe Kulübü, Jorge Jesus'un ilk açıklamalarını paylaştı.

İŞTE O SÖZLER:

Fenerbahçe taraftarından binlerce mesaj aldım. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz.

Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız.

İlk hedefimiz lig şampiyonluğu. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. İlk hedefimiz bu.

Ben ve ekibim de işimizde çok tutkulu insanlarız. Çok mutluyum.

Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemizle taraftarlarımız mutlu edebiliriz.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağız. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz.