Hull City'den Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'a transfer kancası!

Fenerbahçe'de Mesut Özil'le birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın geleceği belirsizliğini korurken, milli futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.

A Spor'da yer alan habere göre; milli futbolcuya İngiltere Championship ekibi Hull City'nin talip olduğu belirtildi.

BURAK YILMAZ'I DA İSTİYORLAR

Hull City'nin, Ozan Tufan'la birlikte bir başka milli futbolcu Burak Yılmaz'ı da listesine aldığı ifade edildi. İngilizler, Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Burak'la masaya oturmaya hazırlanıyor.