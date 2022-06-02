Haberler Fenerbahçe Hull City'den Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'a transfer kancası!

Hull City'den Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'a transfer kancası!

Son dakika haberi... İngiltere Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve sözleşmesi elinde olan Burak Yılmaz'ı transfer gündemine aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 21:07 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 21:28
Hull City'den Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'a transfer kancası!

Fenerbahçe'de Mesut Özil'le birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın geleceği belirsizliğini korurken, milli futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.

A Spor'da yer alan habere göre; milli futbolcuya İngiltere Championship ekibi Hull City'nin talip olduğu belirtildi.

BURAK YILMAZ'I DA İSTİYORLAR

Hull City'nin, Ozan Tufan'la birlikte bir başka milli futbolcu Burak Yılmaz'ı da listesine aldığı ifade edildi. İngilizler, Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Burak'la masaya oturmaya hazırlanıyor.

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