Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u İstanbul'a getiren Fenerbahçe, tamamen transfere odaklandı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan isimlerden biri de Real Madrid ile yollarını ayıran Marcelo... Brezilyalı sol bek, taraftarlar nezdinde büyük heyecana sebep oldu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 09:55
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de hoca arayışı noktalandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler transfere odaklandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...

Kanarya'nın transfer gündeminde önemli isimler yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...

Bunlardan biri de Real Madrid'den ayrılan Brezilyalı sol bek Marcelo...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...

İspanyol devi ile yollarını ayıran Marcelo'nun gidebileceği takımlar arasında Fenerbahçe'nin de gösterilmesi taraftarı umutlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...

34 yaşındaki oyuncunun geleceği ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde vereceği dile getirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...

Marcelo, ülkesine dönmeyi henüz düşünmediğini açıklamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...

MARCELO KİMDİR?

12 Mayıs 1988 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...

Profesyonel futbol kariyerine Fluminense altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...

1 Ocak 2007 tarihinde Real Madrid'e transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...

Brezilyalı sol bek, tam 15 sezondur İspanyol devinin formasını terletiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...

Real Madrid formasıyla toplamda 546 karşılaşmada görev alan Marcelo, 38 gole imzasını atarken 103 de asist yaptı.

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