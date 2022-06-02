FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de hoca arayışı noktalandı.
Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de hoca arayışı noktalandı.
Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler transfere odaklandı.
Kanarya'nın transfer gündeminde önemli isimler yer alıyor.
Bunlardan biri de Real Madrid'den ayrılan Brezilyalı sol bek Marcelo...
İspanyol devi ile yollarını ayıran Marcelo'nun gidebileceği takımlar arasında Fenerbahçe'nin de gösterilmesi taraftarı umutlandırdı.
34 yaşındaki oyuncunun geleceği ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde vereceği dile getirildi.
Marcelo, ülkesine dönmeyi henüz düşünmediğini açıklamıştı.
MARCELO KİMDİR?
12 Mayıs 1988 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Fluminense altyapısında başladı.
1 Ocak 2007 tarihinde Real Madrid'e transfer oldu.
Brezilyalı sol bek, tam 15 sezondur İspanyol devinin formasını terletiyor.
Real Madrid formasıyla toplamda 546 karşılaşmada görev alan Marcelo, 38 gole imzasını atarken 103 de asist yaptı.
58 kez de Brezilya Milli Takımı formasını giyen tecrübeli sol bek, 6 gol kaydetti.
Marcelo, 1.74 boyunda...
Yıldız ismin Brezilya'nın yanı sıra İspanya pasaportu da bulunuyor.