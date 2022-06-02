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FENERBAHÇE HABERİ: Şampiyonluk zamanı! Jorge Jesus taraftarı heyecanlandırdı

Portekizli hoca Jorge Jesus stadı gezdi. Ali Koç’a “Hazır mısınız?” dedi. Müzede kupayı gösterip, taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Şampiyonluk zamanı! Jorge Jesus taraftarı heyecanlandırdı

Fenerbahçe'nin önceki gece Türkiye'ye getirdiği Jorge Jesus startı verdi... Bir yıllık anlaşma sağlanan Portekizli teknik direktör dün başkan Ali Koç ile birlikte yemek yedi. Ardından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'na giderek, stadı ve kulüp müzesini gezdi. Kulüp tarihiyle ilgili yetkililerden bilgi alan 67 yaşındaki çalıştırıcı, müzede 2010-11 şampiyonluk kupası önünde fotoğraf çektirdi. Camia ve taraftarlara yeni sezonda tek hedeflerinin şampiyonluk olduğu mesajını verdi.

TRANSFER ZİRVESİ
Jesus'un başkan Ali Koç ile devam eden transfer çalışmaları hakkında da fikir alışverişi yaptığı belirtildi... İspanyol basını, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den 1 yıllık sözleşme karşılığı 7 milyon euro (ekibi dahil) maaş alacağını yazdı. AS gazetesindeki haberde, kısa vadeli sözleşme seçiminin, takıma nasıl uyum sağladığını ve istenilen hedeflere ulaşabileceğini test etmek isteyen Jesus'tan geldiğini de belirtti. Başarı durumunda tarafların sezon sonunda olası bir yenileme için görüşecekleri kaydedildi.

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