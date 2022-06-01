Haberler Fenerbahçe Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu'nun geride bırakılmasının ardından, piyasa değerli güncellendi. En değerli futbolcu şampiyon Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır olarak belirlendi. Galatasaray'ın yıldızı ise Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Öte yandan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler, yıldızını parlatmayı başladığı sezonda değerini de 2 katından fazlaya çıkardı. İşte Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerleri sıralaması...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 19:26
Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

Ünlü futbol sitesi Transfermarkt, 1 Haziran itibarıyla oyuncuların yeni değerlerini belirledi.

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

Fenerbahçe'de sezona damgasını vurmayı başaran Arda Güler değerini epey artırmayı başardı.

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

İşte güncel liste ve oyuncuların sıralaması...

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

70- Olimpiu Morutan 3.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

69- Mert Hakan Yandaş 3.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

68- Alexandru Maxim 3.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

67- Jonas Svensson 3.6 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

66- Ozan Tufan 3.8 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

65- Fatih Aksoy 3.8 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

64- Bünyamin Balcı 4 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

63- Van Aanholt 4 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

62- Sacha Boey 4 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

61- Yann Karamoh 4 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

60- Berkay Özcan 4 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

59- Hadergjonaj 4 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

58- Ndayishimiye 4 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

57- Awaziem 4 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

56- Diedhiou 4 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

55- Emre Akbaba 4 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

54- Traore 4 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

53- Doğukan Sinik 4 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

52- Georges-Kevin N'Koudou 4.2 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

51- Souza 4.2 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

50- Stefano Denswil 4.2 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

49- Lobjanidze 4.3 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

48- Dimitrios Pelkas 4.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

47- Chiquinho 4.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

46- Berat Özdemir 4.7 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

45- Berkan Kutlu 4.8 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

44- Anthony Nwakaeme 5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

43- Ayoub El Kaabi 5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

42- Umut Bozok 5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

41- Abdülkerim Bardakcı 5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

40- Endri Cekici 5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

39- Jackson Muleka 5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

38- Edin Visca 5.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

37- Manolis Siopis 5.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

36- Djaniny 5.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

35- Zymer Bytyqi 5.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

34- Arda Güler 6 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

33- Mergim Berisha 6 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

32- Vitor Hugo 6 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

31- Amir Hadziahmetovic 6 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

30- Valentin Rosier 6 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

29- Matias Vargas 6 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

28- Miha Zajc 6 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

27- Mostafa Mohamed 6.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

26- Ridvan Yilmaz 6.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

25- Gedson Fernandes 6.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

24- Dorukhan Toköz 7 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

23- Yunus Akgün 7.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

22- Cicaldau 7.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

21- Miguel Crespo 8 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

20- Osayi Samuel 8 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

19- Ghezzal 8.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

18- İrfan Can Kahveci 8.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

17- Cornelius 9 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

16- Bakasetas 9.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

15- Pjanic 9.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

14- Cyle Larin 10 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

13- Trezeguet 10 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

12- Batshuayi 10 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

11- Ersin Destanoğlu 10 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

10- Ferdi Kadıoğlu 10.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

9- Abdülkadir Ömür 10.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

8- Attila Szalai 12 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

7- Victor Nelsson 12 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

6- Marcao 14 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

5-Kim Min-Jae 14 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

4- Diego Rossi 14.5 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

3- Altay Bayındır 16 milyon euro

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alex'ten flaş Jorge Jesus paylaşımı!
Crespo’ya transfer kancası! A. Madrid'in ardından…
RADAR CEZASI NE KADAR?
E-OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
Ebru Cündübeyoğlu'nun babası hayata gözlerini yumdu
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alex'ten flaş Jorge Jesus paylaşımı! Alex'ten flaş Jorge Jesus paylaşımı! 19:12
12 Dev Adam çalışmalara başladı! 12 Dev Adam çalışmalara başladı! 18:57
A Milli Takım'dan örnek davranış! A Milli Takım'dan örnek davranış! 18:45
Saiss'ten Kartal'a kötü haber! Fransızlar duyurdu Saiss'ten Kartal'a kötü haber! Fransızlar duyurdu 18:40
İtalya - Arjantin maçı hangi kanalda? Finalissima 2022 İtalya - Arjantin maçı hangi kanalda? Finalissima 2022 18:26
Crespo’ya transfer kancası! A. Madrid'in ardından… Crespo’ya transfer kancası! A. Madrid'in ardından… 18:23
Daha Eski
Swiatek Fransa Açık'ta yarı finalde! Swiatek Fransa Açık'ta yarı finalde! 17:56
Fenerbahçe'den flaş Jorge Jesus paylaşımı! Fenerbahçe'den flaş Jorge Jesus paylaşımı! 16:57
Fenerbahçe'de transfer harekatı! Fenerbahçe'de transfer harekatı! 16:43
Beşiktaş'tan transfer atağı! Beşiktaş'tan transfer atağı! 16:28
Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer sözleri! Umut Bozok'un menajerinden flaş transfer sözleri! 16:25
Trabzonspor transfer harekatına başladı! Trabzonspor transfer harekatına başladı! 16:10