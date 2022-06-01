Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! Listeye Arda Güler damgası

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.
Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.
Ünlü futbol sitesi Transfermarkt, 1 Haziran itibarıyla oyuncuların yeni değerlerini belirledi.
Fenerbahçe'de sezona damgasını vurmayı başaran Arda Güler değerini epey artırmayı başardı.
İşte güncel liste ve oyuncuların sıralaması...
70- Olimpiu Morutan 3.5 milyon euro
69- Mert Hakan Yandaş 3.5 milyon euro
68- Alexandru Maxim 3.5 milyon euro
67- Jonas Svensson 3.6 milyon euro
66- Ozan Tufan 3.8 milyon euro
53- Doğukan Sinik 4 milyon euro
52- Georges-Kevin N'Koudou 4.2 milyon euro
51- Souza 4.2 milyon euro
50- Stefano Denswil 4.2 milyon euro
49- Lobjanidze 4.3 milyon euro
48- Dimitrios Pelkas 4.5 milyon euro
41- Abdülkerim Bardakcı 5 milyon euro
40- Endri Cekici 5 milyon euro
39- Jackson Muleka 5 milyon euro
35- Zymer Bytyqi 5.5 milyon euro
34- Arda Güler 6 milyon euro
33- Mergim Berisha 6 milyon euro
32- Vitor Hugo 6 milyon euro
31- Amir Hadziahmetovic 6 milyon euro
30- Valentin Rosier 6 milyon euro
26- Ridvan Yilmaz 6.5 milyon euro
25- Gedson Fernandes 6.5 milyon euro
24- Dorukhan Toköz 7 milyon euro
11- Ersin Destanoğlu 10 milyon euro
10- Ferdi Kadıoğlu 10.5 milyon euro
9- Abdülkadir Ömür 10.5 milyon euro
5-Kim Min-Jae 14 milyon euro
4- Diego Rossi 14.5 milyon euro
3- Altay Bayındır 16 milyon euro
2- Kerem Aktürkoğlu 16.5 milyon euro
1- Uğurcan Çakır 18 milyon euro