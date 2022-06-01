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Fenerbahçe'ye süper golcü!

Jorge Jesus’un ilk tercihi Seferovic ancak Portekizli hoca Sörloth’a da onay verdi. İkisi de olmazsa “C planı” Aboubakar için düğmeye basılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'ye süper golcü!

Teknik direktör Jorge Jesus'la anlaşan Fenerbahçe artık yönünü tamamen transfere çevirdi. Jesus'un sarı-lacivertli yönetime verdiği listede golcü adayları arasında Benfica'dan Haris Seferovic ilk sırada bulunuyor. İsviçreli yıldız futbolcu için Portekiz kulübüyle görüşmeler devam ediyor.

Jesus, bazı yöneticilerin gönlündeki isim olan Sörloth'a da onay verdi. Real Sociedad Leipzig'den kiraladığı Norveçli'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak gibi görünüyor. Bu da F.Bahçe'nin şansını artırıyor. Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Aboubakar ise üçüncü seçenek.

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