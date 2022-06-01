FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo’ya transfer kancası! Atletico Madrid'in ardından…

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör meselesi çözüldü.
Sarı-lacivertliler, yeni hocası Jorge Jesus'a kavuştu.
Portekizli çalıştırıcı, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Müzesi'ni de gezdi.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör meselesi çözüldü.
Sarı-lacivertliler, yeni hocası Jorge Jesus'a kavuştu.
Portekizli çalıştırıcı, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Müzesi'ni de gezdi.
Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adama imza töreni yapması bekleniyor.
Bu arada Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Portekiz basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın derlediği habere göre; İspanyol devi Atletico Madrid'in ardından Villarreal de Miguel Crespo için devreye girdi.
Daha önceden Atletico Madrid'in, performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun peşine düşmüştü.
Etienne Capoue'nin yerine bir isim için arayışta olan Sarı Denizaltılar'ın, bir süredir Portekizli futbolcuyu takip ettiği ifade edildi.
Villarreal'in Miguel Crespo için hazırlanan raporunda, "Bu oyuncu müthiş bir potansiyele sahip. Tam bir La Liga oyuncusu" ifadelerine yer verildi.
İspanyol ekibinin ilk aşamada Crespo için 10 milyon Euro'luk bir teklifi düşündüğü belirtildi.
Teknik direktör Unai Emery'nin de kendisine sunulan raporlar sonrası Crespo'yu çok beğendiği ifade edildi.
Crespo, Vitor Pereira döneminde 2021 yazında Fenerbahçe'ye 1.50 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
25 yaşındaki orta saha bu sezon sarı-lacivertli ekipte 29 maçta görev aldı.
Crespo bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.
Portekizli oyuncunun Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Portekizli oyuncu için son kararı teknik patron Jorge Jesus verecek.