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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo’ya transfer kancası! Atletico Madrid'in ardından…

Fenerbahçe'nin geçen sezonki parlayan yıldızı Miguel Crespo transferin gözdesi halinde geldi. Portekiz basınında yer alan habere göre; başarılı orta saha oyuncusun Atletico Madrid'in ardından bir İspanyol takımı daha talip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 18:23
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo’ya transfer kancası! Atletico Madrid'in ardından…

Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adama imza töreni yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo’ya transfer kancası! Atletico Madrid'in ardından…

Bu arada Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo’ya transfer kancası! Atletico Madrid'in ardından…

Portekiz basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın derlediği habere göre; İspanyol devi Atletico Madrid'in ardından Villarreal de Miguel Crespo için devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo’ya transfer kancası! Atletico Madrid'in ardından…

Daha önceden Atletico Madrid'in, performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun peşine düşmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo’ya transfer kancası! Atletico Madrid'in ardından…

Etienne Capoue'nin yerine bir isim için arayışta olan Sarı Denizaltılar'ın, bir süredir Portekizli futbolcuyu takip ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo’ya transfer kancası! Atletico Madrid'in ardından…

Villarreal'in Miguel Crespo için hazırlanan raporunda, "Bu oyuncu müthiş bir potansiyele sahip. Tam bir La Liga oyuncusu" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo’ya transfer kancası! Atletico Madrid'in ardından…

İspanyol ekibinin ilk aşamada Crespo için 10 milyon Euro'luk bir teklifi düşündüğü belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo’ya transfer kancası! Atletico Madrid'in ardından…

Teknik direktör Unai Emery'nin de kendisine sunulan raporlar sonrası Crespo'yu çok beğendiği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo’ya transfer kancası! Atletico Madrid'in ardından…

Crespo, Vitor Pereira döneminde 2021 yazında Fenerbahçe'ye 1.50 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo’ya transfer kancası! Atletico Madrid'in ardından…

25 yaşındaki orta saha bu sezon sarı-lacivertli ekipte 29 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo’ya transfer kancası! Atletico Madrid'in ardından…

Crespo bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo’ya transfer kancası! Atletico Madrid'in ardından…

Portekizli oyuncunun Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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