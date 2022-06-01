FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

Fenerbahçe'de gözler tamamen Jorge Jesus'a çevrilmiş durumda. Basketbolda yıllar önce yaptğı Zeljko Obradovic hamlesinin benzerini Portekizli çalıştırıyla gerçekleştiren sarı-lacivertliler büyük başarılar için hevesli.
Fenerbahçe'de gözler tamamen Jorge Jesus'a çevrilmiş durumda. Basketbolda yıllar önce yaptğı Zeljko Obradovic hamlesinin benzerini Portekizli çalıştırıyla gerçekleştiren sarı-lacivertliler büyük başarılar için hevesli.
67 yaşındaki çalıştırıcı geniş ve kaliteli ekibiyle Kanarya'yı ezberledi.
2.5 aydır Fenerbahçe'nin tüm maçlarını takip eden Jesus ve ekibi, detaylı analizlerle raporlarını hazırladı.