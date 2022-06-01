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FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe uzun görüşmeler sonucu teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşma sağladı. 67 yaşındaki çalıştırıcı, ekibiyle birlikte Kanarya’nın tüm maçlarını izledi. Takımın artılarını-eksilerini belirledi. Eksiksiz kadro için listesini hazırladı. Jorge Jesus transfer edilmesini istediği oyuncuları başkan Ali Koç’a bildirdi. İmza sonrası hemen kolları sıvayacak. Silindir Fener’i hazırlamak için çalışacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:56
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

Fenerbahçe'de gözler tamamen Jorge Jesus'a çevrilmiş durumda. Basketbolda yıllar önce yaptğı Zeljko Obradovic hamlesinin benzerini Portekizli çalıştırıyla gerçekleştiren sarı-lacivertliler büyük başarılar için hevesli.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

67 yaşındaki çalıştırıcı geniş ve kaliteli ekibiyle Kanarya'yı ezberledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

2.5 aydır Fenerbahçe'nin tüm maçlarını takip eden Jesus ve ekibi, detaylı analizlerle raporlarını hazırladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

Takımın artılarını, eksilerini belirleyen deneyimli hoca çalışmalarını tamamladı. Tüm planlarını da hazırladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

HEYECAN SARDI
Jorge Jesus, resmi imzası sonrasında hemen kolları sıvayacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

Usta çalıştırıcının amacı "Silindir Fener'i" bir an önce hazırlamak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

Bunun için transferde istediği isimleri de başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede kendisine bildirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

Transfer çalışmalarının çabuk bitirilmesinin önemine değindi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

Jesus geniş ve kaliteli bir kadro kurmaları gerektiğinin altını çizdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

Forvet transferinde hata yapmamak için titiz bir çalışma yapmaları gerektiğini söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

Mevcut transfer görüşmeleri de Jorge Jesus onaylı şekilde yürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

EN ÇOK KUPA ALAN 3. PORTEKİZLİ
Jorge Jesus, en çok kupa kazanan Portekizli teknik direktörler arasında 3. basamakta yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

İlk sırada 26 kupa ile Roma'nın hocası Jose Mourinho var. Onu 22 kupa ile Manuel Jose izliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

Jorge Jesus 21 kupa kazandı. Arthur Jorge 13, Jesualdo Ferreira 12, Rui Vitoria 11, Pedroto 10 ve Kanarya'nın eski hocası Vitor Pereira 9 kupa sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus sonrası transfer şov! 'Silindir Fener' geliyor

JESUS İLE TAVAN YAPTI
Kanarya'da Jorge Jesus ismi piyasaları da heyecanlandırdı. 5 günde Fenerbahçe'nin hisseleri tavan yaptı. Bu artışın sürmesi bekleniyor.

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