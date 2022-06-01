FENERBAHÇE HABERİ - Alex'ten flaş Jorge Jesus paylaşımı!

Fenerbahçe, gelecek sezon takımın başında görev yapacak olan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u gece yarısı İstanbul'a getirdi. Bugün Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı gezen Jesus kısa zaman içinde resmi sözleşmeye imza atacak.

ALEX'TEN JORGE JESUS'A MESAJ!

Jesus'un Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından Alex De Souza sosyal medyadan başarılar diledi.

Alex paylaşımında, "Mister J.Jesus'a Türkiye'de bol şanslar. Umarım Portekiz ve Brezilya'da elde ettiği başarıları yakalarsınız. Brezilya'dan sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum. Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın." ifadelerini kullandı.

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