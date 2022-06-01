Carvalho sır vermedi

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus ile birlikte kabuk değiştirmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcı, savunmadan topla çıkışlara büyük önem verdiği için bu bölgeyi tecrübeli bir isimle doldurmayı planlıyor. Portekiz basınında 67 yaşındaki çalıştırıcının, Real Betis'in ön liberosu William Carvalho ile birlikte İstanbul'a geleceği yazılmıştı. Bu iddialar Portekiz ile Milli Takım kampında bulunan tecrübeli ön liberoya da soruldu. 30 yaşındaki oyuncu "Şu an Portekiz Milli Takımı'a ve yapacağımız maçlara odaklandık" diyerek sır vermedi. Carvalho onun tecrübesine ve oyun görüşüne çok güveniyor. Bu yüzden onun transferini çok istiyor.