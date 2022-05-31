TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de Portekizli hocanın vatandaşı William Carvalho'nun Sarı-Lacivertli takıma transferini istediği iddia edilmişti.
Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de Portekizli hocanın vatandaşı William Carvalho'nun Sarı-Lacivertli takıma transferini istediği iddia edilmişti.
İddiaların odağındaki Carvalho, Portekiz Milli Takımı'nın kampında Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair çıkan iddialar hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Uzun bir süredir teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adamla her konuda el sıkışmıştı.
Jorge Jesus'un İstanbul'a gelmesi için geri sayımda olan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.
Jorge Jesus'la anlaşılması sonrası Portekizli hocanın transfer listesine dair birçok iddia ortaya atılmıştı.
Takvim'in haberine göre; Jesus'un Real Betis'te forma giyen eski öğrencisi William Carvalho'yu Fenerbahçe'deki transfer listesinin ilk sıralarını yazdığı iddia edilirken, Carvalho'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Portekiz Milli Takımı kampında yer alan William Carvalho, "Jorge Jesus seninle Fenerbahçe için iletişime geçti mi?" şeklindeki soruya "Jesus'la bu konuda konuşmadık.
Şu an milli takımdayım ve sadece milli maçlara odaklandım" ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus ile Sporting Lizbon'da çalışan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu William Carvalho'nun mevcut kulübü Real Betis ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
2018 yılından bu yana Real Betis'te forma giyen ve güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Carvalho'yu İspanyol ekibinin iyi bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak baktığı konuşuluyor.
William Carvalho geçen sezon Real Betis forması altında tüm kulvarlarda 49 maça çıktı.
4 gol atıp 5 de asist yaptı.
WILLIAM CARVALHO KİMDİR?
Tam adı William Silva de Carvalho'dur.Başarılı futbolcu William Carvalho futbol kariyerine 13 yaşında Sporting CP takımının altyapısında başlamıştır.
La Liga takımlarından olan Real Betis forması giyen Carvalho ön libero mevkiinde mücadele ediyor.
William Carvalho Real Betis'te 14 numaralı formayı giyiyor. Carvalho Portekizli millî futbolculardan biridir.