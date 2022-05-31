Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, bir yandan teknik direktör konusuyla yakından ilgilenirken, diğer yandan da transferler için düğmeye bastı. Jorge Jesus'u takımın başına getirmesinin ardından tecrübeli teknik adamın istekleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kanarya'da, gündeme William Carvalho gelmişti. Portekizli futbolcu Fenerbahçe sorusunu yanıtladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 16:28 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 16:31
TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de Portekizli hocanın vatandaşı William Carvalho'nun Sarı-Lacivertli takıma transferini istediği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

İddiaların odağındaki Carvalho, Portekiz Milli Takımı'nın kampında Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair çıkan iddialar hakkında önemli açıklamalar yaptı.

TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

Uzun bir süredir teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adamla her konuda el sıkışmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

Jorge Jesus'un İstanbul'a gelmesi için geri sayımda olan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

Jorge Jesus'la anlaşılması sonrası Portekizli hocanın transfer listesine dair birçok iddia ortaya atılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

Takvim'in haberine göre; Jesus'un Real Betis'te forma giyen eski öğrencisi William Carvalho'yu Fenerbahçe'deki transfer listesinin ilk sıralarını yazdığı iddia edilirken, Carvalho'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

Portekiz Milli Takımı kampında yer alan William Carvalho, "Jorge Jesus seninle Fenerbahçe için iletişime geçti mi?" şeklindeki soruya "Jesus'la bu konuda konuşmadık.

TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

Şu an milli takımdayım ve sadece milli maçlara odaklandım" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

Jorge Jesus ile Sporting Lizbon'da çalışan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu William Carvalho'nun mevcut kulübü Real Betis ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

2018 yılından bu yana Real Betis'te forma giyen ve güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Carvalho'yu İspanyol ekibinin iyi bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

William Carvalho geçen sezon Real Betis forması altında tüm kulvarlarda 49 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

4 gol atıp 5 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

WILLIAM CARVALHO KİMDİR?

Tam adı William Silva de Carvalho'dur.Başarılı futbolcu William Carvalho futbol kariyerine 13 yaşında Sporting CP takımının altyapısında başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

La Liga takımlarından olan Real Betis forması giyen Carvalho ön libero mevkiinde mücadele ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı

William Carvalho Real Betis'te 14 numaralı formayı giyiyor. Carvalho Portekizli millî futbolculardan biridir.

DİĞER
Çocuk yıldız Berat Efe Parlar yakışıklı bir delikanlı oldu! Onu bir de şimdi görün!
Hande Soral ile İsmail Demirci'nin ilk bebeği Ali'nin görüntüsü ortaya çıktı! Soral kardeşlerden Bedirhan ilk kareyi paylaştı: "Dayı oldum"
Jorge Jesus'tan sonra forvet bombası!
İki başkan adayı da istiyor! Dünyaca ünlü yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus'tan sonra forvet bombası!
F.Bahçe için sürpriz iddia! Sol kanada...
TOPUK ÇATLAKLARINA NE İYİ GELİR?
Memur sakal bırakabilir mi, sakal uzatmak serbest mi?
MÜZEKART NASIL ALINIR?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valerien Ismael Beşiktaş'tan Lawrence'in transferini istedi! Valerien Ismael Beşiktaş'tan Lawrence'in transferini istedi! 16:15
Fırtına'da transfer harekatı başladı! Fırtına'da transfer harekatı başladı! 16:04
Jorge Jesus'tan sonra forvet bombası! Jorge Jesus'tan sonra forvet bombası! 15:37
Beşiktaş'tan transfer atağı! Daniel Amartey... Beşiktaş'tan transfer atağı! Daniel Amartey... 15:32
Burak Elmas'tan Anadolu Efes cevabı! Burak Elmas'tan Anadolu Efes cevabı! 15:15
F.Bahçe için sürpriz iddia! Sol kanada... F.Bahçe için sürpriz iddia! Sol kanada... 14:44
Daha Eski
Fenerbahçe'de transfer harekatı! Emre Mor... Fenerbahçe'de transfer harekatı! Emre Mor... 14:37
Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... 14:19
PSG'den 38 milyon euro'luk transfer! PSG'den 38 milyon euro'luk transfer! 14:13
İki başkan adayı da istiyor! Dünyaca ünlü yıldız... İki başkan adayı da istiyor! Dünyaca ünlü yıldız... 14:05
Giresunspor Başkanı fotomac.com.tr'ye açıkladı! Okan Kocuk... Giresunspor Başkanı fotomac.com.tr'ye açıkladı! Okan Kocuk... 11:59
aMarin Cilic Daniil Medvedev'i devirdi! aMarin Cilic Daniil Medvedev'i devirdi! 11:50