Hasreti bitirecek

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşma sağladığı Jorge Jesus çoktan çalışmalara başladı... Portekizli hocanın öncelikli hedefi şampiyonluk olacak. Ali Koç'un 8 yıllık özlemi bitirmesi için tecrübeli çalıştırıcıya istediği 4-5 transferi yapma sözü verdiği öğrenildi. Jesus'un belirlediği isimler için çalışmalara başlanırken, listede henüz basına yansımayan sürpriz bazı oyuncuların da olduğu belirtiliyor... Ali Koç'un yakın çevresine, "İddialı konuşmayı sevmediğimi bilirsiniz ama bu sene çok kararlıyız" dediği öğrenildi. Başkanın, şampiyonluk için flaş transferler dahil tüm imkanları kullanacağı bildirildi.

AL NASSR'I REDDETTİ

Suudi basını, Jesus'a Al Nassr'ın da teklif yaptığını ancak Portekizli hocanın, 'F.Bahçe ile anlaştım' diyerek teklifi geri çevirdiğini yazdı. Goal Brasil de takipçilerine Jesus'un, İstanbul'a giderek F.Bahçe ile kontrat imzalayacağını duyurdu.