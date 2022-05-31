FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor!

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Jorge Jesus'un da kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.
Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.
27 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi var.
Jorge Jesus'un Ozan için son kararını hazırlık kampında performansını gördükten sonra vermesi bekleniyor.
Olası bir ayrılık halinde Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın pusuda beklediği konuşuluyor.
Yönetim, Ozan ile birlikte kadro dışı olan Mesut Özil'le de önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.
Yıldız oyuncu için başkan Ali Koç net bir açıklama yapmamıştı.
Yolların ayrılmasının da masada olacağı belirtiliyor.
Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isteyen Koç'un Özil'e, "Sadece bu hedefe odaklanıp, takıma katkı sağlayacaksan kal" demesi bekleniyor.
Bu sezon Watford ve Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 18 karşılaşmaya çıkan Ozan Tufan, skor katkısı sağlayamadı.
Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro...
Mesut Özil ise bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıktı.
Türk asıllı yıldız isim, 9 gol atarken 2 de asist yaptı.
Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.