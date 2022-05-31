Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen iki isim Mesut Özil ve Ozan Tufan oldu. İki isim için de son karar bekleniyor. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 11:35
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor!

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor!

Sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Jorge Jesus'un da kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor!

Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor!

27 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor!

Jorge Jesus'un Ozan için son kararını hazırlık kampında performansını gördükten sonra vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor!

Olası bir ayrılık halinde Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'ın pusuda beklediği konuşuluyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor!

Yönetim, Ozan ile birlikte kadro dışı olan Mesut Özil'le de önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor!

Yıldız oyuncu için başkan Ali Koç net bir açıklama yapmamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor!

Yolların ayrılmasının da masada olacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor!

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isteyen Koç'un Özil'e, "Sadece bu hedefe odaklanıp, takıma katkı sağlayacaksan kal" demesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor!

Bu sezon Watford ve Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 18 karşılaşmaya çıkan Ozan Tufan, skor katkısı sağlayamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan için son karar bekleniyor!

Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro...

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