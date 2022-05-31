FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için sol kanada Ricardo Horta iddiası!

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi grupları için ön eleme oynayacak.
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi grupları için ön eleme oynayacak.
Kanarya, Devler Ligi gruplarında mücadele edebilmek için ön eleme turlarını mutlaka geçmek istiyor.
Yönetimin buna yönelik hamleleri de devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör konusunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.
Jorge Jesus'la teknik direktörlük konusunda görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, transferde de kolları sıvadı.
Fenerbahçe'nin gündeminde birçok isim yer alıyor.
Dış basında Fenerbahçe için ortaya atılan son iddia ise Ricardo Horta oldu.
Ancak bu sezon Braga formasıyla 31 maçta 18 gol ve 5 asistle oynayan İspanyol sol kanadın piyasa değeri tam 20 milyon euro.
27 yaşındaki Portekizli oyuncu ile Benfica'nın da ilgilendiği belirtiliyor.
RICARDO HORTA KİMDİR?
15 Eylül 1994 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi.
Kariyerine Benfica altyapısında başladı.
2011'de Setubal altyapısına transfer oldu.
2014'te Malaga'nın yolunu tuttu.
2 yıl sonra Braga'ya kiralanan tecrübeli futbolcu 2017'de bedelsiz olarak Braga'ya katıldı.
Başarılı ismin Braga'daki sözleşmesi 2026'da sona erecek.