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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için sol kanada Ricardo Horta iddiası!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir haber ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Ricardo Horta ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 14:46
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için sol kanada Ricardo Horta iddiası!

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi grupları için ön eleme oynayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için sol kanada Ricardo Horta iddiası!

Kanarya, Devler Ligi gruplarında mücadele edebilmek için ön eleme turlarını mutlaka geçmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için sol kanada Ricardo Horta iddiası!

Yönetimin buna yönelik hamleleri de devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için sol kanada Ricardo Horta iddiası!

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör konusunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için sol kanada Ricardo Horta iddiası!

Jorge Jesus'la teknik direktörlük konusunda görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, transferde de kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için sol kanada Ricardo Horta iddiası!

Fenerbahçe'nin gündeminde birçok isim yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için sol kanada Ricardo Horta iddiası!

Dış basında Fenerbahçe için ortaya atılan son iddia ise Ricardo Horta oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için sol kanada Ricardo Horta iddiası!

Ancak bu sezon Braga formasıyla 31 maçta 18 gol ve 5 asistle oynayan İspanyol sol kanadın piyasa değeri tam 20 milyon euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için sol kanada Ricardo Horta iddiası!

27 yaşındaki Portekizli oyuncu ile Benfica'nın da ilgilendiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için sol kanada Ricardo Horta iddiası!

RICARDO HORTA KİMDİR?

15 Eylül 1994 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için sol kanada Ricardo Horta iddiası!

Kariyerine Benfica altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için sol kanada Ricardo Horta iddiası!

2011'de Setubal altyapısına transfer oldu.

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